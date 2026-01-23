Ngọc Quyên khoe lưng gầy

Ngọc Quyên thực hiện bộ ảnh gợi cảm tại Mỹ sau khi giảm được 5 kg. Cô cho biết đây là kết quả của một tháng thực hiện chế độ ăn lành mạnh, tập gym và chơi pickleball.

Theo người mẫu, từ khi đóng cửa công ty, cô dành nhiều thời gian cho việc cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài.

'Tôi thay đổi toàn diện lối sống, chú trọng chăm chút cơ thể và tâm hồn thay vì chạy theo công việc như trước', cô cho hay.

Trước đây, khi bận rộn kinh doanh, Ngọc Quyên thường nạp thức ăn nhanh và uống cà phê hàng ngày.

Hiện cô tăng cường rau xanh, nhờ bác sĩ tư vấn thực đơn phù hợp và tự nấu ăn để đảm bảo chất lượng đồng thời coi đó là cách thư giãn.

Được nhiếp ảnh gia khen vòng hai săn chắc, không mỡ thừa, Ngọc Quyên cho biết điều này không khó, song trước đây cô từng mất nhiều thời gian mà chưa đạt kết quả do thiếu tập trung.

Gần đây người mẫu nghiêm túc rèn luyện, duy trì thiền, yoga, gym hàng ngày và chơi pickleball khoảng ba buổi mỗi tuần để tăng sức bền, giữ vóc dáng săn chắc.

Khi mặc đầm cúp ngực, Ngọc Quyên để lộ xương quai xanh quyến rũ.

Cô cho biết việc nghỉ ngơi điều độ giúp làn da sáng, khỏe và giàu sức sống hơn.

Ngọc Quyên cho biết việc thay đổi lối sống không chỉ giúp cải thiện vóc dáng, còn mang lại nhiều chuyển biến tích cực khác. Theo cô, tính cách của cô trở nên điềm tĩnh hơn, tinh thần nhẹ nhàng, vui vẻ, đồng thời mái tóc và làn da cũng cải thiện rõ rệt.

Ảnh: Vinh Phan - Makeup: Huỳnh Lợi