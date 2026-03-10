Bà mẹ 41 tuổi có ngoại hình trẻ ngang thiếu nữ

Yumi Maruyama là chủ một tiệm nối mi kiêm người mẫu tự do tại Nhật Bản.

Ở tuổi tứ tuần và đã trải qua một lần sinh nở, Yumi giữ vóc dáng thon thả, làn da căng mịn cùng gu thời trang thời thượng nên thường được bạn bè khen trẻ trung hơn tuổi.

Trên trang cá nhân, Yumi tiết lộ cao 1,65 m, duy trì mức cân dao động khoảng 45 kg nhiều năm nay. Bà mẹ một con không kiêng khem hà khắc nhưng luôn cố gắng ăn uống lành mạnh, điều độ, hạn chế ăn muộn để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, tránh tích tụ mỡ thừa. Trong mỗi bữa ăn của Yumi luôn có các loại rau xanh và protein nạc.

Yumi cũng tham gia các buổi tập boxing, gym giúp đốt cháy năng lượng dư thừa, củng cố vóc dáng thêm săn chắc, khỏe mạnh.

Nhờ vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, bà mẹ một con có hơn 40 nghìn người theo dõi trên Instagram, được nhiều nhãn hàng gửi sản phẩm để quảng cáo, nhất là mỹ phẩm chăm sóc làn da, mái tóc.

Có cơ hội trải nghiệm nhiều loại mỹ phẩm, song Yumi theo đuổi quy trình skincare đơn giản tại nhà, tập trung vào các bước cơ bản. Cô luôn bôi kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, đồng thời dưỡng ẩm kỹ, giữ da mềm mịn.

Ở tuổi tứ tuần, bà mẹ một con đề cao tầm quan trọng của các sản phẩm dưỡng chứa vitamin C, giúp duy trì da đều màu, làm chậm lão hóa. Ngoài ra, việc ngủ nghỉ điều độ cũng được cô xem là yếu tố quan trọng trong việc duy trì vẻ ngoài tươi trẻ.