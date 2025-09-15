Phương Mai 'thấy mình đẹp hơn' sau ly hôn

Phương Mai cho biết cô thực hiện bộ ảnh để ghi dấu trang mới trong cuộc đời, sau ba tháng hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô thấy mình thay đổi tích cực, không còn ủ dột vì stress hay mất ngủ triền miên mà trở nên hứng thú với mọi thứ. Cô tự thấy mình đẹp hơn, không chỉ có nụ cười rạng rỡ mà còn body gợi cảm sau thời gian "detox" tinh thần bằng cách chăm chỉ luyện tập thể thao, hồi phục sức khỏe.

Trong ba tháng qua, Phương Mai duy trì tập gym xen kẽ với golf, múa cột và yoga kết hợp ăn uống khoa học để lấy lại số đo ba vòng 86-60-96 cm.

Cơ thể không mỡ thừa với các múi cơ săn chắc giúp Phương Mai tự tin diện các bộ trang phục cắt khoét táo bạo đúng sở thích.

Cô cũng quyết định cắt tóc, để lại kiểu tóc tém cá tính quen thuộc như lúc còn độc thân cách đây nhiều năm.

Nhiều người thân, bạn bè chúc mừng Phương Mai khi nhận ra những thay đổi tích cực ở cô sau khi chia tay chồng.

"Với tôi, lựa chọn rời bỏ một mối quan hệ sai lầm không phải đổ vỡ mà là cắt lỗ thành công. Hiện tại, tôi bước sang một trang mới của cuộc đời và tận hưởng mỗi ngày", Phương Mai nói.

Khi được hỏi có mất niềm tin vào tình yêu sau biến cố, cô lắc đầu nói: "Tình yêu luôn là thứ rất đẹp đẽ trong cuộc sống, tôi thích yêu và luôn sẵn sàng".

Thoát khỏi những bó buộc, cuộc sống độc thân khiến Phương Mai thấy như được "tái sinh", hào hứng với nhiều ý tưởng kinh doanh và không ngại lấn sân sang lĩnh vực mới ngoài vai trò MC. Cách đây không lâu, cô đảm nhận công việc sản xuất, tổng đạo diễn cho một show thời trang - ca nhạc với quy mô 600 khách mời tại Hồ Tràm.

Ngoài thử thách mới, cô vẫn đều đặn làm MC song ngữ hoặc MC tiếng Anh cho các sự kiện nhãn hàng hoặc các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Phương Mai sinh năm 1990 trong một gia đình khá giả ở phố cổ Hà Nội. Cô sớm nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình nổi bật, còn vì thành tích học lập xuất sắc. Cô từng là học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành giải nhất Olympic tiếng Anh toàn quốc. Sớm hoạt động nghệ thuật, cô tạo nhiều dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu, phim ảnh trước khi chuyển hướng sang làm MC song ngữ. Người đẹp đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2020, top 10 Siêu mẫu châu Á 2009 và tham gia các dự án phim: "Âm mưu giày gót nhọn", "Chung cư", "Thần tượng", "Hào quang trở lại"...