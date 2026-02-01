Ngọc Quyên sắm hàng chục bộ áo dài diện Tết

Ngọc Quyên cho biết còn nửa tháng nữa mới đến Tết nhưng cô đã nôn nao, háo hức. Năm nay, cô không bận rộn buôn bán nên có nhiều hoạch đón năm mới, như: du xuân, tụ tập bạn bè và quay video Tết Việt tại Mỹ.

Vì vậy, cô sắm khoảng 20 bộ áo dài đa phong cách, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, để thỏa mãn đam mê thời trang.

Cựu người mẫu cho biết dù có nhiều bộ áo dài đa phong cách, cô vẫn yêu thích vẻ đẹp cổ điển, nên không thể thiếu chiếc áo màu trắng bằng chất liệu gấm với hoa văn truyền thống trong tủ.

'Phần ngực và cổ tay của áo được đính đá và sequin trắng tinh xảo, tạo độ nổi khối và bắt sáng ấn tượng dưới ánh đèn', cô nói.

Thiết kế xanh lá đính kết được Ngọc Quyên chọn mặc vào mùng Một, để đi lễ chùa, vì trang phục mang không khí lễ hội.

Trang phục phom dáng truyền thống, sắc tím đậm kết hợp hoa văn gấm đỏ được Ngọc Quyên phối cùng chuỗi vòng cổ nhiều lớp và nón lá, tạo hình ảnh gợi nhớ các mệnh phụ thời xưa.

Ngọc Quyên tâm đắc chiếc áo dài màu vàng rực rỡ với thiết kế cổ yếm giúp khoe bờ vai thon. Cô phối trang phục cùng vòng cổ xanh ngọc tạo điểm nhấn sang trọng.

Theo Ngọc Quyên, áo dài cổ yếm màu hồng phấn mang vẻ ngọt ngào, mềm mại, phù hợp để dạo phố trong những ngày đầu năm.

'Sắc cam rực cháy trên nền vải gấm bóng, tạo nên vẻ ngoài năng động, tự tin và vô cùng thu hút', cô nói.

Thỉnh thoảng, Ngọc Quyên trổ tài phối màu sắc, khi kết hợp áo dài xanh lục đậm với quần lụa màu để trông cổ điển nhưng vẫn thời thượng.

Theo cựu người mẫu, màu đỏ là không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết, nên cô chọn mặc áo dài đỏ đính sequin khi đi thăm người thân, thay lời chúc may mắn và bình an.