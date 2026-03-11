Nhan sắc đối thủ của Bảo Ngọc gây tranh cãi

Chung kết Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc 2026 đã diễn ra hôm 4/3, quy tụ thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước. Chung cuộc, người đẹp Cha Minseo đã đăng quang danh hiệu cao nhất và giành quyền đại diện Hàn Quốc tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 dự kiến tổ chức vào cuối năm nay.

Sự tham gia của Cha Minseo cũng đánh dấu sự trở lại của Hàn Quốc trên sân khấu Hoa hậu Thế giới sau khi vắng mặt vào năm 2025. Vì vậy, nhan sắc của Cha Minseo trở thành trung tâm chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.

Cha Minseo đăng quang Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc 2026.

Tuy nhiên, sắc vóc của tân Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc lại gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người tỏ ra thất vọng và cho rằng Cha Minseo có nhan sắc bình thường, kém nổi bật.

"Nhìn như hot girl, không có gì nổi bật", "Không biết có kịp lột xác không, chứ nhan sắc này khó đạt được thành tích", "Sự trở lại của Hàn Quốc không gây ấn tượng cho tôi"... khán giả bình luận.

Không chỉ nhan sắc bị nhận xét bình thường, nhiều khán giả cho biết không tìm được trang cá nhân của Cha Minseo. Việc không hoạt động mạng xã hội và kém thu hút về mặt truyền thông cũng được xem là điểm bất lợi của Cha Minseo khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

Cha Minseo 20 tuổi, hiện là sinh viên ngành Thương mại Quốc tế tại Đại học Yonsei. Nhiều khán giả bày tỏ kỳ vọng cô lột xác ấn tượng trước khi đại diện Hàn Quốc tham gia Hoa hậu Thế giới.

Danh hiệu Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc được trao thông qua cuộc thi toàn quốc do Miss Queen Korea tổ chức. Cuộc thi này chịu trách nhiệm lựa chọn đại diện Hàn Quốc tham dự Hoa hậu Thế giới từ năm 2011.

Hàn Quốc lần đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào năm 1959, với đại diện là Seo Jung-ae. Thành tích tốt nhất mà quốc gia này đạt được là vào năm 1989, khi người đẹp Choi Yeon-hee giành vị trí á hậu 1. Kể từ đó, Hàn Quốc có thành tích mờ nhạt, nhiều năm trắng tay ở sân chơi Miss World.

So với Hoa hậu Thế giới, các đại diện Hàn Quốc ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ được cho là nổi bật và được đầu tư chuyên nghiệp hơn. Các người đẹp Hàn Quốc cũng từng giành nhiều thành tích ấn tượng ở Hoa hậu Hoàn vũ vào thập niên 2000.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 dự kiến tổ chức vào cuối năm. Hiện quốc gia đăng cai cuộc thi năm nay chưa được ban tổ chức công bố. Trước đó, có nhiều lo ngại về công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 do bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World - vừa trải qua nỗi đau mất con trai cả.

Trước những lo lắng của công chúng, bà Julia Morley cho biết công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 vẫn được tiến hành. Bà còn tiết lộ về việc chọn địa điểm đăng cai cuộc thi năm nay.

''Tôi vẫn chưa ký xác nhận và mọi người có thể tiếp tục phải chờ đợi. Tuy nhiên, điều tôi có thể nói đó là quốc gia đăng cai năm nay sẽ rất gần Philippines'', bà Julia phát biểu trong cuộc họp báo trước chung kết Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 hồi tháng 2.

Trước đó, có nhiều thông tin cho biết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 dự kiến tổ chức ở Ấn Độ hoặc El Salvador. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về lịch trình của cuộc thi. Năm 2025, cuộc thi diễn ra ở Hyderabad, Telangana, Ấn Độ.

Hiện đã có hơn 60 quốc gia tìm ra đại diện tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Đương kim hoa hậu là người đẹp Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri.