Muốn có mái tóc đẹp, đừng bỏ qua sự kết hợp của 2 hoạt chất này

1. Tác dụng làm tóc suôn mượt của dầu argan

Dầu argan là một loại dầu thực vật, nổi tiếng với khả năng dưỡng ẩm và giúp tóc đẹp và suôn mượt vượt trội:

Giàu acid béo thiết yếu: Dầu argan chứa hàm lượng cao các acid béo không bão hòa, chủ yếu là acid oleic (omega-9) và acid linoleic (omega-6). Các acid béo này có cấu trúc tương tự như lipid tự nhiên của tóc, cho phép chúng thẩm thấu sâu vào sợi tóc, cung cấp độ ẩm cần thiết cho lõi tóc.

Sau khi dưỡng chất từ dầu argan được thẩm thấu, sẽ tạo ra một lớp màng mỏng, nhẹ trên bề mặt sợi tóc. Lớp màng này có chức năng khóa chặt độ ẩm đã được cấp vào, đồng thời bảo vệ tóc khỏi không khí hanh khô và ô nhiễm. Cũng nhờ thế mà lớp biểu bì của tóc được làm mịn, từ đó ánh sáng sẽ phản chiếu tốt hơn, tạo nên độ bóng mượt tự nhiên cho mái tóc.

Ngoài ra, dầu argan còn có khả năng trung hòa điện tích – yếu tố gây ra hiện tượng tóc xơ rối trong mùa khô. Nhờ giảm ma sát giữa các sợi tóc, dầu argan giúp mái tóc dễ vào nếp, mềm mại hơn và hạn chế tình trạng tĩnh điện gây rối xù.

Hàm lượng vitamin E cao: Dầu argan rất giàu vitamin E, đây là một chất chống oxy hóa mạnh. Vitamin E giúp bảo vệ tóc khỏi tổn thương của các gốc tự do và tác hại còn sót lại của tia UV từ mùa hè. Dưỡng chất này nuôi dưỡng sâu, giúp cải thiện độ đàn hồi của sợi tóc, làm giảm nguy cơ tóc bị đứt gãy do khô và căng.

Mùa hanh khô khiến tóc dễ bị xơ rối, gãy rụng...

2. Tác dụng phục hồi và củng cố sợi tóc của keratin

Keratin là protein cấu trúc tự nhiên, chiếm phần lớn thành phần của tóc. Các sản phẩm keratin hoạt động như một liệu pháp phục hồi, tập trung vào việc tái thiết lập sức mạnh và tính toàn vẹn của sợi tóc.

Hàn gắn sợi tóc bị hư tổn: Khi tóc hư tổn (do nhiệt, hóa chất, ma sát), các liên kết keratin của sợi tóc bị phá vỡ và mất đi. Keratin trong sản phẩm chăm sóc tóc, đặc biệt là keratin thủy phân, có kích thước phân tử nhỏ, cho phép nó thâm nhập vào lõi tóc. Khi hoạt chất này lấp đầy các khoảng trống và lỗ hổng trên sợi tóc, tái tạo cấu trúc tóc từ bên trong.

Giảm gãy rụng: Bằng cách củng cố cấu trúc bên trong cho sợi tóc, keratin tăng cường sức mạnh tổng thể của sợi tóc, giúp tóc tăng độ đàn hồi, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các tác động cơ học và tác động của môi trường khô hanh. Điều này giảm đáng kể hiện tượng tóc gãy rụng.

Làm mịn tóc: Mặc dù keratin chủ yếu là phục hồi cấu trúc tóc, nhưng nó cũng góp phần làm mịn bề mặt tóc, tạo cảm giác dày dặn và chắc khỏe hơn.

3. Cách sử dụng kết hợp hai hoạt chất để có mái tóc đẹp

Hai hoạt chất này không thể thay thế cho nhau mà cần được sử dụng theo nguyên tắc "phục hồi bên trong và bảo vệ bên ngoài". Tùy từng giai đoạn và mong muốn làm đẹp tóc, sẽ có công thức chăm sóc tóc khác nhau:

Giai đoạn phục hồi sâu (mặt nạ ủ tóc):

Sau khi gội đầu bằng dầu gội có chứa keratin để làm sạch và bắt đầu quá trình phục hồi, hãy sử dụng mặt nạ ủ tóc giàu keratin, trong 15 - 30 phút để các phân tử protein có thời gian thâm nhập và lấp đầy các hư tổn; có thể thêm 2 - 3 giọt dầu argan nguyên chất vào mặt nạ keratin trước khi ủ. Dầu argan sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ của protein keratin và cung cấp độ ẩm đồng thời, tránh tình trạng tóc bị cứng do protein. Mỗi tuần thực hiện 1-2 lần.

Giai đoạn dưỡng ẩm và bảo vệ tóc

- Dưỡng tóc: Sử dụng kem dưỡng không xả có chứa keratin và các chất hút ẩm như hyaluronic acid hoặc glycerin để giữ độ ẩm sau khi gội.

- Khóa ẩm: Khi tóc đã khô khoảng 70 - 80% hoặc sau khi sấy khô, thoa một lượng nhỏ dầu argan nguyên chất lên phần thân và ngọn tóc - đây là bước bắt buộc phải thực hiện. Lớp dầu argan này sẽ hoạt động như một rào cản vật lý, khóa chặt các dưỡng chất keratin, protein và độ ẩm bên trong sợi tóc (rất quan trọng để chống lại sự hanh khô và tĩnh điện trong mùa thu); có thể thoa một lượng cực nhỏ dầu argan lên ngọn tóc khô trong ngày nếu tóc bắt đầu có dấu hiệu xơ rối hoặc tĩnh điện.

Khi được chăm sóc đúng cách, mái tóc sẽ suôn mượt và bóng khỏe...

4. Lưu ý khi sử dụng

Keratin và dầu argan là hai thành phần bổ sung cho nhau hoàn hảo trong chế độ làm đẹp tóc. Trong đó đó, dầu argan cung cấp độ ẩm và độ bóng từ bên ngoài, trong khi keratin tập trung vào phục hồi và củng cố cấu trúc từ bên trong. Sự kết hợp này tạo nên một công thức dưỡng tóc toàn diện, đặc biệt quan trọng trong mùa hanh khô.

Tuy nhiên, cần lưu ý:

- Sử dụng quá nhiều keratin có thể khiến tóc trở nên khô và dễ gãy, dầu argan là chìa khóa để cân bằng điều này. Do đó, luôn dùng dầu argan để cung cấp độ mềm dẻo cho tóc khi sử dụng các liệu pháp keratin.

- Ưu tiên sử dụng dầu argan nguyên chất để đảm bảo chất lượng và tránh các thành phần phụ không cần thiết.

- Nếu tóc yếu, dễ gãy và đã qua xử lý hóa chất, hãy tăng cường sản phẩm keratin.

- Nếu tóc khô, xơ rối, thiếu độ bóng mượt và có tĩnh điện, hãy tăng cường sử dụng dầu argan.