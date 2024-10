4 thói quen phụ nữ trẻ đẹp thường làm mỗi sáng

1. Uống nước lọc khi thức dậy

Diễn viên Lee Young Ae từng cho biết làn da cô rất mỏng và dễ bị khô nên bên cạnh việc dưỡng ẩm bằng mỹ phẩm, cô chú trọng uống tối thiểu hai lít nước mỗi ngày. Theo ETToday, việc đầu tiên nữ diễn viên làm sau khi thức dậy chính là uống một cốc nước ấm, hỗ trợ đào thải độc tố sau một đêm. Thói quen này không chỉ cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da mà còn có lợi cho cả việc giữ dáng, giảm mỡ.

Diễn viên Lee Young Ae khoe làn da căng mướt ở tuổi 53.

2. Sử dụng mỹ phẩm chứa vitamin C vào buổi sáng

"Vì lịch trình dày đặc nên việc chăm sóc da chính xác và hiệu quả là lựa chọn tất yếu của tôi. Tôi dùng serum vitamin C vào buổi sáng để duy trì làn da sáng bóng, sử dụng retinol cuối ngày để hoàn thiện quá trình chống lão hóa", Song Hye Kyo tiết lộ trong một sự kiện quảng bá mỹ phẩm, theo Woman.

Thói quen sử dụng serum vitamin C vào buổi sáng của Song Hye Kyo cũng được nhiều chuyên gia da liễu khuyến khích. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại từ các gốc tự do, ánh nắng mặt trời và những tác nhân gây hại từ môi trường. Thành phần này còn thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da, giúp da săn chắc, mịn màng hơn. Vitamin C có thể hấp thu qua chế độ ăn uống hàng ngày và các sản phẩm làm đẹp ngoài da. Sử dụng vitamin C trước khi thoa kem chống nắng cũng được cho là giúp tăng khả năng tự bảo vệ của da dưới ánh nắng mặt trời.

Nhan sắc ít son phấn của Song Hye Kyo ở tuổi tứ tuần.

3. Bổ sung collagen

Dự sự kiện quảng bá ở Đài Loan hồi tháng 4, Son Ye Jin cho biết cô có thói quen uống nước collagen mỗi sáng và tối để hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi da, giữ da căng bóng, khỏe đẹp, làm chậm lão hóa.

Càng có tuổi, quá trình sản sinh collagen càng kém, khiến làn da có xu hướng kém đàn hồi, dễ hình thành nếp nhăn hơn. Thiếu hụt collagen không chỉ làm tăng tốc độ chảy xệ, lão hóa da mà còn thể hiện thông qua các dấu hiệu như tóc yếu dễ gãy rụng, móng tay giòn... Vì vậy, bổ sung collagen đúng cách, đúng thời điểm góp phần cải thiện làn da khỏe đẹp, săn chắc. Các loại thực phẩm chức năng chứa collagen hiện nay có nhiều dạng như bột, thạch, nước uống, kẹo...

Nhan sắc Son Ye Jin ở tuổi tứ tuần.

4. Dưỡng ẩm

Theo Beauty321, một trong những bước quan trọng không thể bỏ qua mỗi sáng của diễn viên Kim Tae Hee là thoa kem dưỡng ẩm cho mặt và vùng da quanh mắt bởi đây là nơi thể hiện rõ dấu hiệu tuổi tác cũng như dễ hình thành nếp nhăn khi cười, nói. Bà xã Bi Rain còn luôn mang theo kem dưỡng da tay để dưỡng ẩm cho vùng da này bất cứ khi nào có dấu hiệu khô ráp. Tay cũng bộ phận thể hiện rất rõ dấu hiệu của lão hóa, dễ xỉn màu, nhăn nheo.

Kim Tae Hee vẫn duy trì ngôi vị nữ thần sắc đẹp của làng giải trí xứ Hàn hơn 20 năm qua.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]