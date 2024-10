Món 'tủ' giúp bà xã Won Bin giữ dáng ở tuổi 45

Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, diễn viên Lee Na Young thu hút sự chú ý với đôi chân thon thả, nuột nà. Ở tuổi tứ, sắc vóc diễn viên cũng được nhiều khán giả khen trẻ trung, năng động. Theo Woman, Lee Na Young từng tiết lộ một trong những món ăn được cô ưa chuộng nhiều năm qua là món bò hầm cà chua. Lý do thực đơn của Lee Na Young thường xuyên có món này không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn có tác dụng duy trì vóc dáng săn chắc.

Diễn viên Lee Na Young xuất hiện tại một sự kiện quảng bá mỹ phẩm gần đây.

Nguyên liệu bao gồm cà chua, thịt bò (phần thịt than, không mỡ ) cùng hành tây cho vào nồi đun nhỏ lửa trong 2 tiếng đồng hồ. Với nguyên liệu chính là thịt bò, món ăn này cung cấp lượng lớn protein cho cơ thể, tạo cảm giác no bụng, hỗ trợ duy trì và xây dựng cơ bắp hiệu quả. Protein cũng là nguyên liệu quan trọng để bảo toàn cấu trúc collagen giữ da săn chắc, hạn chế chảy xệ da. Bên cạnh đó, cà chua và hành tây cũng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ, vóc dáng như chất xơ, chất chống oxy hoá, vitamin A, vitamin C,...

Ngoài thói quen tăng cường protein cho cơ thể, Lee Na Young còn thích tập thể dục nhịp điệu và thường thực hiện bài tập squat trước khi ngủ để cải thiện phần thân dưới thêm săn chắc, củng cố sức mạnh vùng cơ core.

Sắc vóc Lee Na Young ở tuổi tứ tuần.

Cô cũng chia sẻ rằng một trong những bí quyết hiệu quả nhất để giữ gìn vóc dáng, tăng hiệu quả giảm cân là uống tối thiểu 1,5 lít nước mỗi ngày. Uống đủ nước có thể giúp cơ thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, loại bỏ chứng phù nề, hạn chế thèm ăn, duy trì độ ẩm cần thiết cho cơ thể.

Lee Na Young, sinh năm 1979, là ngôi sao của hàng loạt phim như: Cô nàng quyến rũ, The Fugitive: Plan B... Cô kết hôn với tài tử Won Bin vào 2015, cặp đôi có một cậu con trai vào tháng 12 cùng năm. Sau khi kết hôn, Lee Na Young trở lại với bộ phim Những ngày tươi đẹp vào năm 2018, Romance is a Bonus Book vào năm 2019. Theo Nate, vợ chồng Lee Na Young được đánh giá là đại gia ngầm trong giới nghệ sĩ Hàn. Cặp sao đang sống trong một ngôi nhà trị giá khoảng 6 triệu USD nằm ở Samseongdong, Gangnam, khu phố đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Ngoài ra, họ sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác.

Vợ chồng Lee Na Young - Won Bin có cuộc sống kín tiếng, ít cập nhật mạng xã hội.

