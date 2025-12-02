Ăn, tập, sống khỏe: Công thức đẹp bền vững của Suzy

Trên cộng đồng trực tuyến Pann Nate, chủ đề Nhan sắc của Suzy thu hút hơn 164 nghìn lượt xem. Khán giả đồng tình với quan điểm cho rằng 'Suzy có khuôn mặt đẹp nhất trong các thần tượng nữ'. Ảnh: MK

Trong showbiz Hàn Quốc, Bae Suzy được xem là biểu tượng nhan sắc với thân hình cân đối, làn da sáng khỏe và phong thái nhẹ nhàng. Để duy trì hình thể này giữa lịch trình làm việc căng thẳng, nữ diễn viên áp dụng một chế độ ăn uống kỷ luật kết hợp các phương pháp tập luyện linh hoạt, phù hợp cho cả ngày bận rộn lẫn những thời điểm cần giảm cân nhanh cho vai diễn.

Video Suzy chạy bộ cùng Kim Seon Ho, bạn diễn trong Portraits of Delusion, tại Hồ Tây, Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội sáng 30/11.

Chế độ ăn kiêng kỷ luật: đơn giản nhưng hiệu quả

Suzy nổi tiếng với nguyên tắc "không ăn sau 6 giờ tối". Cô cho biết thói quen này giúp hệ tiêu hóa nghỉ ngơi, giảm tích trữ chất béo và hỗ trợ giấc ngủ chất lượng hơn. Thực đơn hàng ngày của cô ưu tiên thực phẩm ít chế biến, nhiều dưỡng chất, với protein nạc, rau xanh và tinh bột phức.

Theo Koreaboo, trong một giai đoạn cần giảm cân nhanh, Suzy từng tiết lộ thực đơn quen thuộc của cô gồm khoai lang, ức gà và sữa ít béo vào buổi sáng; buổi trưa dùng cơm gạo lứt ăn kèm salad rau xanh; buổi tối tiếp tục ăn khoai lang và kết thúc bữa trước 18h. Những loại thực phẩm này đều có điểm chung là giàu chất xơ, vitamin, protein nhưng ít calo, tạo cảm giác no lâu và hạn chế thèm ăn. Khoai lang và gạo lứt, hai nguồn tinh bột phức mà Suzy yêu thích, giúp duy trì mức năng lượng ổn định, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Suzy cũng đặc biệt chú trọng việc uống đủ nước trong ngày. Nước không chỉ hỗ trợ trao đổi chất mà còn giúp làn da duy trì độ ẩm tự nhiên, hạn chế tình trạng khô sạm. Trong các cuộc phỏng vấn, cô từng cho biết việc hạn chế đồ ngọt, bánh mì trắng và thức ăn chế biến sẵn là một trong những thay đổi quan trọng giúp vóc dáng ổn định hơn. Dù vậy, nhiều chuyên gia khuyến cáo chế độ ăn quá ít calo như giai đoạn giảm cân nhanh của Suzy chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn, vì có thể gây thiếu dưỡng chất nếu thực hiện kéo dài.

Tập luyện đa dạng để giữ đường cong mềm mại

Bên cạnh chế độ ăn uống, Suzy duy trì thói quen tập luyện thường xuyên để cơ thể luôn săn chắc và dẻo dai. Một trong những bài tập được nhiều người biết đến nhờ cô là "penguin exercise", bài tập mô phỏng động tác của cánh tay chim cánh cụt. Chỉ với động tác lắc và siết cơ tay liên tục, bài tập này tác động trực tiếp lên vùng bắp tay, giúp giảm mỡ thừa và làm thon gọn cánh tay. Suzy thường lựa chọn bài tập này những ngày không thể đến phòng gym vì lịch làm việc dày đặc.

Thời gian gần đây, Suzy thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập ballet trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram skuukzky

Ngoài ra, cựu thành viên Miss A kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau, từ cardio như chạy bộ, aerobic, nhảy cho đến pilates và yoga. Cardio giúp cô đốt mỡ toàn thân và tăng sức bền, trong khi pilates lại tập trung vào tăng sức mạnh nhóm cơ trung tâm, cải thiện vóc dáng và tư thế. Những buổi yoga nhẹ nhàng giúp Suzy thư giãn, giảm căng thẳng và nâng cao độ linh hoạt, tạo sự cân bằng cần thiết giữa tinh thần và thể chất. Việc thay đổi nhiều bộ môn giúp cô tránh cảm giác nhàm chán khi tập luyện, đồng thời mang lại hiệu quả toàn diện hơn cho cơ thể.

Những thói quen nhỏ tạo nên sức khỏe lâu dài

Suzy duy trì lối sống cân bằng bằng cách ăn uống sớm, ngủ đủ giấc và hạn chế tối đa ăn vặt vào ban đêm. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng, tránh thức ăn nhanh và những món giàu đường. Khi lịch làm việc dày đặc, Suzy vẫn cố gắng vận động nhẹ như đi bộ hoặc thực hiện vài động tác giãn cơ để giữ cơ thể linh hoạt.

Chế độ của Suzy có tính kỷ luật cao và phù hợp với đặc thù công việc đòi hỏi kiểm soát hình thể liên tục. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể áp dụng nguyên bản vì nhu cầu năng lượng, thể trạng và nhịp sinh hoạt mỗi người khác nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất và tránh giảm calo quá mức. Việc kết hợp ăn uống lành mạnh với tập thể dục đều đặn sẽ mang lại kết quả bền vững hơn so với chế độ ép cân ngắn hạn.

Không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, Suzy còn là gương mặt được săn đón trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo. Hiện cô là đại sứ, người mẫu của nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế như Celine, Longines, Lancôme... Ảnh: MK

Bae Suzy, sinh năm 1994 tại Gwangju (Hàn Quốc), là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô debut năm 2010 với vai trò thành viên nhóm Miss A dưới trướng JYP Entertainment. Sau khi nhóm tan rã, Suzy tiếp tục phát triển mạnh ở mảng diễn xuất với các bộ phim đình đám như Dream High, While You Were Sleeping, Vagabond, Anna và Doona!. Với vẻ đẹp trong trẻo, phong thái tự nhiên, Suzy được mệnh danh là "tình đầu quốc dân". Ngoài nghệ thuật, cô còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc châu Á.