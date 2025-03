Chị đẹp được chồng "cơm bưng nước rót" trẻ hoài ở tuổi U50, tuyệt chiêu đến từ bữa sáng đặc biệt

Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên nổi tiếng với biệt danh "đả nữ" của màn ảnh Việt, không chỉ ghi dấu ấn qua những vai diễn mạnh mẽ, cá tính mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp trẻ trung, làn da căng bóng dù đã bước vào tuổi U50. Không cần đến những phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay mỹ phẩm đắt tiền, bí quyết của cô lại nằm ở thói quen ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh, đặc biệt là bữa sáng cực đơn giản nhưng hiệu quả.

Ngô Thanh Vân với nhan sắc rạng rỡ và tràn đầy năng lượng dù đã U50.

Bí quyết sắc đẹp từ bữa sáng đơn giản

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Huy Trần, kém cô 11 tuổi, Ngô Thanh Vân ngày càng rạng rỡ với cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến năng lượng tích cực, nụ cười tươi tắn và đặc biệt là vẻ ngoài không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, nữ diễn viên cho biết:

"Muốn trẻ hoài thì nên chú ý cách ăn uống và cung cấp đủ nguyên liệu cho cơ thể".

Ngô Thanh Vân thường bắt đầu ngày mới với một ly nước lọc lớn, giúp thanh lọc cơ thể và đánh thức hệ tiêu hóa. Sau đó, cô thường ăn thêm một chút trái cây để bổ sung vitamin tự nhiên. Cô cho biết bữa sáng quá nặng bụng sẽ tạo cảm giác khó chịu, nhưng vẫn cần đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng để cơ thể có đủ năng lượng hoạt động suốt ngày dài.

Nhờ lối sống ăn uống lành mạnh nên nhan sắc của Ngô Thanh Vân ngày càng thăng hạng.

Tại sao uống nước vào buổi sáng lại quan trọng đến vậy?

Uống nước vào buổi sáng không chỉ là thói quen của Ngô Thanh Vân mà còn là lời khuyên từ nhiều chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới. Ở Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng với tuổi thọ trung bình cao, người dân cũng duy trì thói quen uống nước vào thời điểm đầu ngày. Dưới đây là những lợi ích nổi bật của việc uống nước vào buổi sáng:

1. Thải độc cơ thể

Sau một đêm dài, cơ thể cần được cung cấp nước để kích thích quá trình đào thải độc tố. Theo Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, uống nước ngay khi thức dậy giúp gan và thận hoạt động hiệu quả hơn, loại bỏ độc tố qua đường tiểu. Điều này cũng giúp làn da trở nên tươi sáng, hạn chế tình trạng mụn và da xỉn màu.

Uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy là một cách thải độc hiệu quả.

2. Kích thích hệ tiêu hóa hoạt động

Theo European Journal of Clinical Nutrition, uống nước vào buổi sáng giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đây là thói quen rất cần thiết giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

3. Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Uống nước có thể tăng tỷ lệ trao đổi chất lên đến 30% trong khoảng 10–40 phút sau khi uống, theo nghiên cứu từ The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Thói quen này giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn, đồng thời mang lại cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ duy trì cân nặng lý tưởng.

Uống nhiều nước không chỉ giúp nâng cao sức khoẻ mà còn hỗ trợ chị em giữ dáng.

4. Duy trì làn da căng bóng, mịn màng

Một làn da đẹp không chỉ cần chăm sóc từ bên ngoài mà còn phải dưỡng từ bên trong. Nghiên cứu từ Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology chỉ ra rằng uống nước đều đặn giúp da duy trì độ ẩm tự nhiên, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi. Đây cũng là lý do Ngô Thanh Vân luôn giữ được làn da tươi trẻ, rạng rỡ trước ống kính.

Uống đủ nước cũng giúp làn da của chị em mịn màng, căng bóng hơn.

5. Tăng cường hệ miễn dịch

Việc uống nước vào buổi sáng còn giúp duy trì hệ bạch huyết khỏe mạnh, hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể. Theo Journal of Human Nutrition and Dietetics, thói quen này giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Những lưu ý khi uống nước buổi sáng để đạt hiệu quả tối ưu

Để việc uống nước vào buổi sáng thực sự mang lại lợi ích tốt nhất, chị em cần tránh nước quá nóng hoặc quá lạnh bởi nước ở nhiệt độ lý tưởng từ 20–25°C sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, bảo vệ niêm mạc dạ dày và nâng cao sức đề kháng.

Bên cạnh đó, chị em nên uống từ từ, từng ngụm nhỏ bởi cơ thể cần thời gian để hấp thụ nước, tránh uống quá nhanh dẫn đến sặc hoặc giảm hiệu quả tiếp nhận nước. Nhiều khuyến cáo hãy uống nước ở tư thế đứng. Theo các chuyên gia, uống nước khi đứng sẽ giúp tạo áp lực nhẹ, hỗ trợ làm sạch đường tiêu hóa và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, hãy kết hợp vận động nhẹ nhàng. Sau khi uống nước, chị em có thể thực hiện vài động tác yoga hoặc giãn cơ để kích thích quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể sảng khoái hơn.

Uống đủ nước mang đến nhiều lơi ích cho cơ thể lẫn sắc đẹp cho chị em.

Bài học từ Ngô Thanh Vân cho thấy, việc duy trì một bữa sáng lành mạnh và thói quen uống nước đều đặn có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho cả sức khỏe và nhan sắc. Với một chút thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu làn da căng bóng, vóc dáng khỏe mạnh và một tinh thần tràn đầy năng lượng.