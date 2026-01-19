Jennifer Lawrence thừa nhận trượt vai vì "không đủ đẹp"

Xuất hiện trong tập mới nhất của podcast Happy Sad Confused do Josh Horowitz dẫn dắt, Jennifer Lawrence đã có những chia sẻ thẳng thắn về những nốt trầm trong sự nghiệp rực rỡ của mình. Đáng chú ý nhất là câu chuyện cô bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong siêu phẩm Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino từng rất hào hứng với ý tưởng mời cô tham gia dự án. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi những cuộc tranh luận nổ ra trên mạng xã hội. Dư luận thời điểm đó cho rằng ngôi sao The Hunger Games không sở hữu nhan sắc đủ lộng lẫy để tái hiện hình ảnh của biểu tượng sắc đẹp thập niên 60 - Sharon Tate.

Jennifer Lawrence và Margot Robbie cạnh tranh cho vai nữ chính trong "Once Upon a Time in Hollywood". Daily Mail.

Khi người dẫn chương trình tỏ ý nghi ngờ về lý do này, Jennifer Lawrence phân trần: "Tôi khá chắc là đúng. Hoặc cũng có thể tôi đã kể câu chuyện này quá lâu đến mức tự mình tin là như vậy. Cũng có khả năng ông ấy chưa từng cân nhắc tôi cho vai đó và dân mạng chỉ cố tình lao vào chê bai tôi".

Cuối cùng, vai diễn nặng ký này được trao cho "bông hồng nước Úc" Margot Robbie. Quyết định này đã giúp Margot có cơ hội sánh vai cùng hai tài tử hàng đầu là Brad Pitt và Leonardo DiCaprio, đồng thời nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình điện ảnh.

Jennifer Lawrence nghĩ mình trượt vai vì ngoại hình

Câu chuyện về nhan sắc của Jennifer Lawrence không chỉ dừng lại ở những đồn đoán trên mạng xã hội. Thực tế, rào cản lớn nhất ngăn cô đến với vai diễn này lại đến từ chính gia đình của nhân vật nguyên mẫu.

Trước khi bộ phim công chiếu vào năm 2019, Debra Tate - em gái ruột của cố minh tinh Sharon Tate - đã có cuộc phỏng vấn thẳng thắn với TMZ. Bà công khai ủng hộ Margot Robbie và đưa ra những nhận xét khá gay gắt về Jennifer Lawrence.

"Cả hai đều là những nữ diễn viên vô cùng tài năng, nhưng tôi phải nói rằng tôi sẽ chọn Margot. Đơn giản vì vẻ đẹp hình thể và phong thái của cô ấy rất giống với Sharon", bà Debra Tate nhận định. Thậm chí, bà còn nói thêm: "Tôi không để ý đến Jennifer Lawrence lắm, không phải là tôi có ác cảm gì. Chỉ là cô ấy không đủ xinh đẹp để đóng vai Sharon. Nói vậy nghe có vẻ tệ, nhưng tôi có tiêu chuẩn riêng của mình".

Sự lựa chọn của đạo diễn và gia đình Tate sau đó đã được chứng minh là chính xác. Khi xem Once Upon a Time in Hollywood, Debra Tate chia sẻ với tạp chí Vanity Fair rằng diễn xuất của Margot Robbie đã khiến bà bật khóc vì cảm giác như "thực sự được gặp lại chị gái sau gần 50 năm".

Tuy nhiên, câu chuyện hậu trường casting không hoàn toàn giống như những gì Jennifer Lawrence mặc cảm. Trên podcast WTF with Marc Maron vào tháng 6/2021, đạo diễn Quentin Tarantino đã lên tiếng đính chính về mối duyên nợ với Jennifer Lawrence.

Nhà làm phim quái kiệt tiết lộ rằng ông thực sự đã cân nhắc mời Jennifer Lawrence, nhưng không phải cho vai Sharon Tate mà là vai Squeaky Fromme - một thành viên trong gia đình Manson. Vai diễn này sau đó thuộc về Dakota Fanning.

"Ngay từ đầu, tôi đã xem xét ý tưởng Jennifer Lawrence đóng vai Squeaky. Cô ấy đã đến nhà tôi để đọc kịch bản vì tôi không muốn tiết lộ nội dung ra ngoài. Lawrence rất muốn tham gia, nhưng cuối cùng thì không thành", Tarantino chia sẻ. Ông cũng dành nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên: "Cô ấy là một người rất tốt, tôi quý mến và tôn trọng cô ấy với tư cách là một diễn viên".

Dù lỡ hẹn với Tarantino, sự nghiệp của Jennifer Lawrence vẫn là niềm mơ ước của nhiều diễn viên tại Hollywood. Cô sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với loạt bom tấn doanh thu hơn 6 tỷ USD như X-Men, The Hunger Games, Silver Linings Playbook, Don't Look Up... Nữ diễn viên cũng đã chinh phục đỉnh cao với 1 tượng vàng Oscar và 3 giải Quả cầu vàng.

Jennifer Lawrence đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng là Cooke Maroney. Cặp đôi kết hôn năm 2019 và đã chào đón hai con trai lần lượt vào năm 2022 và 2025. Ở tuổi 35, ngôi sao hạng A này cho biết cô hiện tại xem mình là một bà mẹ nội trợ hơn là một diễn viên đang chạy đua với các dự án điện ảnh.