Thói quen giúp Katy Perry giữ dáng nuột nà dù 'ghét tập gym'

Đúng dịp sinh nhật lần thứ 41, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tay trong tay rời nhà hát Crazy Horse Paris. Giọng ca The Roar diện đầm đỏ ôm body, khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc. Ở tuổi 41 và đã trải qua sinh nở, song Katy Perry không ít lần thu hút chú ý nhờ vóc dáng nuột nà.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tay trong tay rời nhà hát Crazy Horse Paris tối 25/10.

Nữ ca sĩ từng thú nhận thuộc típ người không thích tập luyện. "Tôi ghét tập thể dục. Bạn biết tôi thích làm gì không? Tôi thích nhảy, bơi lội và làm những điều khiến tôi cảm giác như không phải đang tập luyện", Katy Perry tiết lộ trong một buổi biểu diễn.

Năm 2023, Katy chia sẻ với Women’s Health rằng cô thích trượt ván và xem đây như buổi tập cardio để rèn luyện sức bền. Bà mẹ một con tiết lộ những màn biểu diễn của cô đòi hỏi cao về thể lực nên ngay cả khi không thích tập luyện cô cũng cần duy trì những thói quen vận động để cải thiện sức bền lẫn sức mạnh cơ bắp.

Katy Perry khoe cơ bụng săn chắc khi diện bikini.

"Tôi có quá nhiều mục tiêu phải đạt được, và quá nhiều thứ tôi phải làm sao cho thật nhẹ nhàng, dễ dàng và tự nhiên, nhưng thực ra chúng lại rất kỹ thuật. Tôi phải treo mình trên dây, nhiều lúc phải giả làm nghệ sĩ xiếc Cirque de Soleil", Katy nói. Thay vì ép bản thân tập thể dục một cách gượng ép, Katy chơi bóng chày, tập tạ 3 - 4 buổi một tuần và tham gia bộ môn yoga.

Về chế độ ăn uống, nhiều năm qua Katy cố gắng cắt giảm việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và hạn chế uống rượu.

Nữ ca sĩ thường được khen trẻ trung hơn độ tuổi 41.

Katy Perry sinh năm 1984, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô đang thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Tháng 7, cô chia tay vị hôn phu lâu năm - diễn viên Orlando Bloom. Cặp sao có một con gái - bé Daisy Dove Bloom chào đời năm 2002.

Vài tháng qua, Katy Perry gây chú ý khi lộ nghi vấn hẹn hò ông Justin Trudeau. Lần xuất hiện tối 25/10 vừa qua là động thái công khai hẹn hò của cô và cựu Thủ tướng Canada (giai đoạn 2015-2025). Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.