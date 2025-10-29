Jennifer Lawrence sau cú ngã triệu USD

12 năm trước, Jennifer Lawrence từng khiến cả thế giới xôn xao khi vấp ngã trên bậc thang Oscar trong giây phút nhận tượng vàng đầu tiên cho Silver Linings Playbook. Lúc đó, cô mặc váy Dior và nói đùa: “Mọi người chỉ đứng dậy vì tôi ngã thôi đúng không? Cảm ơn nhé".

Cú ngã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử Oscar. Người ta gọi đó là "cú ngã triệu USD. không chỉ vì giá trị bộ váy cô mặc, mà giây phút đó giúp Jennifer Lawrence trở thành biểu tượng của sự duyên dáng.

Từ cú ngã triệu USD, minh tinh sinh năm 1990 bước vào hành trình rực rỡ: đoạt tượng vàng Oscar, bốn lần được Viện Hàn lâm, đề cử giải thưởng danh giá, chinh phục khán giả qua The Hunger Games, American Hustle, Joy hay Don’t Look Up.

Jennifer Lawrence sau cú ngã Oscar (ảnh trên) và hiện tại.

Ngoài ra, Jennifer Lawrence còn đắt show quảng cáo, trong đó bao gồm danh hiệu Đại sứ Thanh lịch toàn cầu từ năm 2022. Nhiều người đánh giá minh tinh không đại diện cho vẻ đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết, mà cho sự thanh lịch xuất phát từ sự chân thật, không tô vẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ: "Tôi yêu những thương hiệu biết cân bằng giữa di sản và sáng tạo. Longines có bề dày gần hai thế kỷ, nhưng họ không bao giờ ngừng tìm tòi. Tôi cảm thấy sự hợp tác này đến rất tự nhiên. Tôi yêu tinh thần thanh lịch giản dị mà họ hướng tới".

Cô kể rằng tình yêu dành cho đồng hồ đến khá muộn, khởi nguồn từ một kỷ vật trong ngày cưới. “Anh trai chồng tặng tôi chiếc đồng hồ của cha. Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra giá trị của thời gian không chỉ nằm ở cơ chế hoạt động, mà còn ở ký ức”, Jennifer nói. Kể từ đó, cô bắt đầu sưu tập đồng hồ, xem mỗi chiếc là một câu chuyện riêng.

Trong chiến dịch toàn cầu năm 2025, Jennifer Lawrence xuất hiện cùng bộ sưu tập Longines PrimaLuna, biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính và tinh tế. BST lấy cảm hứng từ ánh trăng, tôn vinh nét mềm mại và sức mạnh nội tâm của người phụ nữ hiện đại.

Với Jennifer, BST không chỉ là phụ kiện mà còn là nguồn cảm hứng để yêu lấy cuộc sống: “Tôi yêu cách Longines khiến sự thanh lịch trở nên gần gũi. Một chiếc đồng hồ không chỉ để xem giờ, mà để bạn nhớ rằng mỗi phút giây đều đáng trân trọng”.

Trong các sự kiện lớn, đặc biệt là tại Liên hoan phim Cannes, Jennifer Lawrence thường mang Longines như một phần không thể thiếu. Cô cho rằng nhiều chi tiết tạo nên diện mạo cuối cùng, đồng hồ là điểm nhấn giúp cô tự tin nhất.

Ngoài thời trang, Jennifer tiếp tục hành trình nghệ thuật với Die, My Love, bộ phim do cô sản xuất và đóng chính, kể về người phụ nữ vật lộn với tình yêu, thiên chức làm mẹ và tổn thương tâm lý. Đó là dự án đầy tính cá nhân, nơi Jennifer Lawrence dùng chính trải nghiệm đời thường để tái hiện nhân vật.