Hai thói quen giúp Elizabeth Hurley có body 'hot nhất hành tinh'

Giãn cơ giúp tăng sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, cải thiện tư thế, tăng cường tuần hoàn máu, tốt cho vóc dáng lẫn sức khỏe. Chăm thực hiện các động tác giãn cơ cũng góp phần giúp vóc dáng thon thả.

Mỹ nhân 6X cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống nắng, giúp hạn chế tác hại của tia UV lên da, từ đó giữ da săn chắc, đều màu, tràn đầy sức sống.

Cô còn tiết lộ với Mail rằng thời gian gần đây cố gắng kiêng đồ uống chứa cồn để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng ở tuổi lão niên: 'Nhờ công việc tại Quỹ Ung thư Vú, tôi đã thực sự lắng nghe những gì họ nói về sức khỏe. Tất nhiên, khi chăm sóc sức khỏe, bạn cũng có xu hướng trông đẹp hơn". Các chuyên gia khuyên Elizabeth Hurley không nên để cơ thể thừa cân, cần tập thể dục và ăn uống lành mạnh đồng thời không nên uống rượu. Và cô cố gắng tuân theo những hướng dẫn đó nhiều nhất có thể. Elizabeth cũng thừa nhận khi có tuổi, cô cảm thấy cơ thể xử lý rượu bia kém hơn hẳn so với lúc trẻ.

Sắc vóc nóng bỏng của Elizabeth ở tuổi 60 cũng là thành quả của nhiều năm duy trì ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm hữu cơ, kiêng đồ ăn nhanh, tránh các món nhiều tinh bột. Cô chủ yếu ăn ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, rau xanh, trái cây tươi và luôn uống nhiều nước trong ngày, đồng thời bổ sung thêm các viên vitamin cho cơ thể.

Bà mẹ sinh năm 1965 thường xuyên nhận lời khen sắc vóc 'bị thời gian bỏ quên' và từng được nhận xét là 'người phụ nữ 60 tuổi hot nhất hành tinh'.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965, là diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang người Anh. Cô nổi tiếng với vai diễn trong phim Austin Powers: International Man of Mystery (1997) và Bedazzled (2000).

Dịp lễ Phục sinh vừa qua, Elizabeth Hurley công khai hẹn hò với ngôi sao nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus, 64 tuổi - bố ca sĩ Miley Cyrus. Hai ngôi sao dành hầu hết những ngày rảnh rỗi bên nhau, tận hưởng cuộc sống bình lặng tại dinh thự 6 triệu bảng của Elizabeth ở Anh và đôi khi đến điền trang của Billy tại Mỹ.

Diễn viên từng kết hôn với doanh nhân Arun Nayar từ năm 2007 đến năm 2010. Trước đó, cô từng hẹn hò nhà sản xuất phim quá cố Steve Bing và có con trai Damien, hiện 23 tuổi.