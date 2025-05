Thói quen giúp Bond Girl 74 tuổi vẫn mặc vừa váy áo thời con gái

Jane nổi tiếng ở độ tuổi 20 khi đóng vai Solitaire trong bộ phim về James Bond - Live and Let Die. Hơn 5 thập kỷ trôi qua, diễn viên không tránh khỏi những dấu hiệu của tuổi tác song vẫn giữ được thần thái trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Theo Mail, bà Jane (cao 1,62 m) hiện vẫn mặc váy áo size 4 như cỡ trang phục thời trẻ. Jane cũng từng chia sẻ rằng vóc dáng bà không thay đổi nhiều từ thời thiếu niên đến bây giờ.

Diễn viên Jane Seymour ở tuổi 74.

Nói về bí quyết duy trì phong độ, bà Jane tiết lộ yêu thích chế độ ăn Địa Trung Hải vì nó chứa nhiều rau tươi. "Tôi thích cách ăn uống của Địa Trung Hải, nó rất hiệu quả với tôi và có hương vị thơm ngon, bao gồm nhiều món ăn ngon như cà chua, olive và cá", cựu Bond Girl cho biết.

Bên cạnh đó, bà còn áp dụng nhịn ăn gián đoạn, gần như chỉ ăn một bữa chính trong ngày. "Tôi bắt đầu ngày mới bằng cà phê và trứng luộc để bổ sung protein, và phải đến tận giờ ăn trưa, tôi mới ăn một bữa no vì khi đó tôi thực sự có thể tận hưởng bữa ăn một cách thoải mái. Tôi thích cá và rau - thứ mà tôi trồng nhiều ở sân sau nhà", nữ diễn viên cho biết. Bữa cuối cùng trong ngày của bà Jane thường chỉ là các món ăn nhẹ như hạt dẻ cười, dưa chuột, cần tây chấm với sốt hummus.

Bà Jane nói có thể ăn hải sản và các loại rau tươi mỗi ngày.

Nữ diễn viên U80 không nghĩ bản thân đang ăn kiêng mà chỉ ưu tiên những gì tốt cho sức khỏe, vóc dáng. "Mọi người hỏi tôi có ngày nào ăn gian khi ăn kiêng không và tôi trả lời rằng tôi không bao giờ ăn kiêng, tôi chỉ đưa ra những lựa chọn đúng đắn và tuân thủ chúng. Nếu bạn nghĩ mình đang ăn kiêng, bạn sẽ mất kiểm soát, bạn sẽ tìm cách gian lận. Nhưng nếu bạn tìm được những thực phẩm lành mạnh mà bạn thực sự yêu thích, khiến bạn cảm thấy khỏe mạnh, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, thèm thuồng", người đẹp sinh năm 1951 nói.

Cùng với chế độ ăn một bữa chính trong ngày, bà duy trì sự năng động cho cơ thể bằng cách nâng tạ nhẹ và tập Pilates.

Bà Jane cho biết đã thiết lập thói quen tập thể dục, ăn uống điều độ để được già đi một cách duyên dáng, khỏe mạnh.

Jane Seymour sinh năm 1951, là diễn viên người Mỹ gốc Anh, nổi tiếng nhất với vai diễn Solitaire - "Bond Girl" trong Live and Let Die (1973). Bà cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như: Dr.Quinn, Medicine Woman, Somewhere in Time, The Scarlet Pimpernel, La Révolution française, Wedding Crashers, Friendsgiving...

Từ năm 1968 đến nay, bà giành hai giải Quả Cầu Vàng, một giải Emmy. Ngoài diễn xuất, bà còn là người sáng lập quỹ Open Hearts Foundation, tác giả một số sách thiếu nhi, họa sĩ, nhà điêu khắc. Bà tham gia lĩnh vực thiết kế, thành lập thương hiệu riêng về thời trang và nội thất. Diễn viên trải qua bốn đời chồng và có bốn con.