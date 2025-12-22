Hai thức uống giúp Triệu Lộ Tư giữ da mịn, dáng thon

Triệu Lộ Tư, sinh năm 1998, thuộc top diễn viên đang được kỳ vọng là tiểu Hoa đán tương lai của Cbiz.

Với làn da trắng mịn, gương mặt trong trẻo cùng vóc dáng mảnh mai, Triệu Lộ Tư thường xuyên được nhắc đến như hình mẫu nhan sắc tự nhiên của thế hệ tiểu hoa đán Trung Quốc. Bên cạnh chế độ sinh hoạt điều độ và tinh thần thoải mái, nữ diễn viên duy trì thói quen uống hai loại nước đơn giản mỗi ngày để nuôi dưỡng làn da từ bên trong và giữ cơ thể nhẹ nhàng.

Nước chanh dây, chanh và mật ong giúp da sáng, kiểm soát cân nặng

Thức uống đầu tiên được Triệu Lộ Tư nói trong nhiều cuộc phỏng vấn và vlog đời thường là nước pha từ chanh dây, chanh tươi và một lượng nhỏ mật ong. Đây là loại nước giàu vitamin C, polyphenol và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và độ sáng của làn da.

Theo bác sĩ Vương Kỳ, chuyên gia Đông y đầu ngành tại Trung tâm Y học cổ truyền Bắc Kinh, chanh dây và chanh có tính mát, giúp thanh nhiệt, thúc đẩy quá trình chuyển hóa và giảm tích tụ độc tố trong cơ thể. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, da dẻ cũng trở nên sáng và đều màu hơn. Mật ong, nếu dùng với lượng vừa phải, giúp bổ khí, nhuận táo, hỗ trợ đường ruột và hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt.

Triệu Lộ Tư tiết lộ trên vlog thức uống giúp cô làm trắng da gồm các nguyên liệu quen thuộc: chanh dây, chanh tươi, mật ong.

Triệu Lộ Tư thường uống loại nước này vào buổi sáng hoặc giữa ngày, thay cho đồ uống có đường. Thói quen này không chỉ giúp kiểm soát lượng calo nạp vào mà còn hỗ trợ giữ vòng eo thon gọn, đặc biệt trong giai đoạn quay phim với lịch trình bận rộn.

Nước táo nóng giúp da hồng hào, cơ thể cân bằng

Bên cạnh nước chanh dây, Triệu Lộ Tư còn duy trì thói quen uống nước táo nóng, một thức uống mang tính dưỡng sinh phổ biến trong văn hóa Trung Quốc. Nước được nấu từ táo tươi, đôi khi thêm táo đỏ hoặc kỷ tử, dùng khi còn ấm.

Theo Đông y, táo có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ tỳ, ích khí và dưỡng huyết. Bác sĩ Vương Kỳ cho biết, uống nước táo nóng giúp làm ấm hệ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn máu và nuôi dưỡng khí huyết. Khi khí huyết lưu thông tốt, da sẽ có sắc hồng tự nhiên, ít xỉn màu và giảm tình trạng mệt mỏi, khô ráp.

Với phụ nữ trẻ thường xuyên thức khuya hoặc chịu áp lực công việc, nước táo nóng còn giúp cơ thể thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngủ sâu và đủ là yếu tố quan trọng giúp da phục hồi và duy trì nét tươi tắn lâu dài.

Điểm chung trong các thói quen làm đẹp của Triệu Lộ Tư là sự đơn giản và bền vững. Hai thức uống cô lựa chọn đều dễ thực hiện, nguyên liệu quen thuộc và không mang tính ép cân. Theo các chuyên gia, việc duy trì cân nặng ổn định nhờ cải thiện chuyển hóa và chăm sóc hệ tiêu hóa giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài, thay vì giảm cân nhanh gây mệt mỏi và ảnh hưởng làn da.

Bác sĩ Đông y khuyến nghị nên uống các loại nước này với lượng vừa phải, tránh cho quá nhiều mật ong hoặc uống khi bụng quá đói nếu có vấn đề dạ dày. Kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng, vận động nhẹ và ngủ đủ giấc, làn da và vóc dáng sẽ được cải thiện theo cách tự nhiên.

Triệu Lộ Tư là một diễn viên kiêm ca sĩ. Cô đã phát hành nhiều album thành công và góp giọng trong nhiều nhạc phim, đặc biệt là khả năng hát live trên sân khấu.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là diễn viên Trung Quốc nổi bật của thế hệ sau năm 1995. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim cổ trang và hiện đại như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu... Với vẻ đẹp ngọt ngào, làn da trắng sáng cùng phong thái gần gũi, Triệu Lộ Tư thường được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc tự nhiên, không chạy theo xu hướng dao kéo. Ngoài diễn xuất, cô còn được yêu thích nhờ phong cách sống lành mạnh và hình ảnh trẻ trung, tích cực.