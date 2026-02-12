Lệ Quyên 'hóa' mỹ nữ cài trâm hoa dạo chơi làng cổ Tuyền Châu

Nhân dịp đưa con trai sang Phúc Kiến, Trung Quốc thi đấu bóng rổ, ca sĩ Lệ Quyên tranh thủ ghé thăm làng chài Tuyền Phố (Xunpu), Tuyền Châu - nơi nổi tiếng với tục cài trâm hoa trên tóc. Giọng ca Giấc mơ có thật sau đó dành thời gian dạo chơi, shopping tại Thượng Hải.

Lệ Quyên cài trâm hoa, tạo dáng đang viết thư pháp, chụp hình tại làng Tuyền Phố.

Tại làng Tuyền Phố, du khách có thể bắt gặp những cô gái trẻ đôi mươi, hay cụ bà tóc bạc trắng với mái tóc búi gọn gàng cùng một chiếc trâm hoa rực rỡ. Chiếc kẹp tóc này có tên là zanhuawei (trâm hoa vi) được cho là có nguồn gốc từ thời nhà Tống - Nguyên và được xếp hạng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2008. Theo phong tục địa phương, khi những người đàn ông trong gia đình ra khơi đánh cá, những người phụ nữ của họ ở nhà chăm sóc con cái, lo toan nhà cửa. Họ thường kết hoa thành trâm cài tóc giống như một niềm tin và hy vọng người chồng, người cha của mình sớm trở về nhà an toàn. Đây cũng là cách làm đẹp và động viên bản thân của những người phụ nữ địa phương, tin tưởng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên tạp chí Shang Cheng Shi với tạo hình truyền thống, diện áo dài đỏ, trên đầu cài một chiếc trâm kết lại từ những bông hoa đủ sắc màu với bối cảnh xung quanh là một ngôi làng cổ ở tỉnh Phúc Kiến. Hình ảnh này sau đó gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều du khách đến ngôi làng Tuyền Phố để trải nghiệm. Nhờ đó, góp phần không nhỏ thay đổi ngành du lịch ở ngôi làng hẻo lánh Tuyền Phố cũng như cả thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Khắp các con đường ở Tuyền Châu, dịch vụ trang điểm, cho thuê quần áo và kết hoa cài tóc "mọc lên như nấm". Chính quyền địa phương thậm chí còn thành lập Hiệp hội hoa kẹp tóc ở Tuyền Châu.

Bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh giúp thay đổi ngành du lịch ở ngôi làng hẻo lánh Tuyền Phố.

Tuyền Châu, nằm ở bờ biển phía đông nam của tỉnh Phúc Kiến, là một thành phố có di sản văn hóa hàng thiên niên kỷ. Nơi đây từng là một cảng biển sầm uất trên Con đường tơ lụa, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Du khách tới đây có cơ hội khám phá những di tích lịch sử, kiến trúc cổ kính như chùa, miếu, thành phố cổ.

Để đến Tuyền Châu, cách nhanh nhất là bay thẳng từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Tuyền Châu Tấn Giang. Ngoài ra, cũng có thể bay đến sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn rồi di chuyển tiếp bằng tàu hoặc xe bus khoảng 90 km nữa để đến Tuyền Châu.

Lệ Quyên và con trai Kỳ Anh.

Lệ Quyên sinh năm 1981, quê Hà Nội, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Cô kỷ niệm 20 năm ca hát năm 2019. Trong sự nghiệp, cô có nhiều bản hit, được gọi là "nữ hoàng phòng trà". Sau ly hôn, Lệ Quyên hẹn hò diễn viên Lâm Bảo Châu, kém cô 12 tuổi. Cả hai thoải mái đăng ảnh chung trên trang cá nhân, thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.