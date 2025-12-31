3 việc giúp tránh tăng cân trong kỳ nghỉ lễ

1. Không bỏ bữa

Chuyên gia dinh dưỡng và nhà sáng lập Nutrition Daily Charlotte Martin cho biết nhiều người có tâm lý nhịn ăn, bỏ bữa trong kỳ nghỉ lễ do lịch trình sinh hoạt đảo lộn hoặc tin cách này giúp hạn chế calo nạp vào. Tuy nhiên, điều này không được chuyên gia người Mỹ đánh giá cao. "Việc nhịn ăn, để dành bụng cho những bữa tiệc lớn trong dịp lễ nghe tưởng chừng có thể giúp bạn hạn chế calo nạp vào nhưng thực tế thường dẫn đến việc ăn quá nhiều sau đó", cô giải thích.

Charlotte khuyên nên ăn uống đều đặn, ăn đủ 3 bữa với liều lượng vừa phải thay vì dồn tất cả calo nạp vào cơ thể trong cùng một bữa. Điều đó không những khiến bạn khó kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể mà còn tạo gánh nặng cho tiêu hóa.

Chuyên gia khuyên không nên bỏ bữa, nhất là bữa sáng trong những kỳ nghỉ. Việc bỏ bữa sáng có thể khiến bạn có xu hướng thèm ăn, dễ sa đà hơn vào các món ăn vặt trong những ngày nghỉ ngơi 'xả láng'.

2. Đừng quên chất xơ

Chuyên gia dinh dưỡng nói mọi người thường có xu hướng thiếu hụt chất xơ trong các bữa ăn ngày lễ. Cô gợi ý nên bắt đầu bữa ăn ngày lễ bằng một đĩa các loại rau củ, ưu tiên những loại ít gia vị, nước xốt. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo cơ thể có được lượng chất xơ cần thiết. "Nó cũng sẽ giúp bạn kiểm soát khẩu phần ăn của những món tiếp theo và đảm bảo bạn có đủ chất xơ để no lâu hơn", Charlotte nói.

Cô gợi ý nên chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt như quinoa, ngô, gạo lứt... vì chúng cũng chứa chất xơ lại có tác dụng ổn định đường huyết, duy trì cảm giác no lâu, nhờ đó hạn chế thèm ăn, sa đà vào các món ăn vặt trong dịp nghỉ ngơi.

Thiết lập thói quen ăn thực phẩm giàu chất xơ từ đầu bữa sẽ giúp kiểm soát khẩu phần ăn hiệu quả hơn, tốt cho tiêu hóa.

3. Đừng quên đồ uống cũng chứa calo

Trong các bữa tiệc, nước ngọt, bia hay rượu vang là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, những loại đồ uống này thường chứa lượng đường và calo cao do đó nên hạn chế liều lượng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, trong dịp nghỉ lễ, bạn thường dễ có tâm lý "tự thưởng", rất dễ sa đà vào các loại thức uống nhiều calo, nhiều đường như trà sữa, cà phê chứa nhiều kem sữa... Giải pháp là nên duy trì lượng nước lọc cần thiết. Bằng cách uống đủ lượng nước cơ thể cần, sẽ giúp giảm bớt cảm giác thèm các loại đồ uống ngọt. Uống đủ nước cũng giúp thúc đẩy nhu động ruột, góp phần giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu thường gặp trong những dịp tiệc tùng. Ngoài ra, khi uống trà, nước ép, sinh tố... hãy cố gắng giảm tối đa lượng đường, sữa thêm vào để bớt gánh nặng cho cơ thể.

Tâm lý 'tự thưởng' trong dịp nghỉ lễ có thể khiến bạn nạp vào cơ thể lượng calo khổng lồ mà không hề hay biết.