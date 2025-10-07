Hai loại đồ uống khiến tóc bạc nhanh, rụng nhiều

Rụng tóc, bạc tóc đến từ nhiều yếu tố bao gồm di truyền, hormone và một số phương pháp điều trị y tế. Thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng cũng là một nguyên nhân phổ biến. Bên cạnh đó, tác động từ dinh dưỡng cũng là yếu tố được các nhà nghiên cứu để tâm. Các nhà khoa học tại Mỹ đã phân tích 17 nghiên cứu về dinh dưỡng liên quan đến hơn 61.000 người trong độ tuổi 7-77, hầu hết là phụ nữ và tìm ra thói quen uống cũng tác động không nhỏ đến sức khỏe mái tóc, da đầu.

1. Đồ uống có đường

Tiêu thụ hơn 3,5 lít (khoảng 10 lon) đồ uống có đường như soda, nước ngọt... mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ rụng tóc. Phát hiện này củng cố cho các nghiên cứu trước đó cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm chứa nhiều đường là yếu tố gián tiếp liên quan đến rụng tóc.

Chế độ ăn nhiều đường làm tăng sản xuất bã nhờn, khiến tóc nhanh bết dầu, dễ kéo theo tắc nghẽn lỗ chân lông, tổn thương nang tóc.

Đồ uống và đồ ăn vặt chứa nhiều đường làm tăng sản xuất bã nhờn - một chất nhờn tự nhiên trên da đầu. Thông thường bã nhờn có tác dụng bảo vệ và dưỡng ẩm, nhưng nếu sản sinh quá nhiều có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Điều này gây ra tình trạng viêm và kích ứng, làm tổn thương nang tóc, gây rụng tóc. Khi nang tóc bị tổn thương, chức năng sản xuất melanin có thể bị ảnh hưởng, làm tóc mất màu, nhanh bạc và yếu hơn.

2. Rượu, đồ uống chứa cồn

Nghiên cứu cho thấy uống nhiều rượu có thể khiến cơ thể mất nước, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và làm rối loạn hormone - tất cả đều không tốt cho da đầu, nang tóc. Rượu cũng làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Điều này có thể làm tổn thương nang tóc và cản trở quá trình sản xuất melanin, khiến mái tóc trở nên xơ xác, bạc màu và thiếu sức sống.

Tiêu thụ đồ uống chứa cồn thường xuyên làm gia tăng quá trình stress oxy hóa trong cơ thể, khiến nang tóc lão hóa nhanh hơn.

Bên cạnh việc hạn chế tần suất và liều lượng hai thức uống nói trên, các nhà khoa học khuyến khích bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết như vitamin D, sắt... thông qua chế độ ăn uống hàng ngày để củng cố sức khỏe da đầu, nang tóc. "Quan sát cũng cho thấy lượng protein nạp vào, việc tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành, rau họ cải có mối liên hệ tích cực với sự cải thiện các thông số về tóc như rụng tóc và mật độ tóc", nhóm nghiên cứu cho biết.