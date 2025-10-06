Hai bước chuyên gia khuyên làm để hạn chế tóc rụng, bạc màu

Chuyên gia về tóc Bridgitte Hill - người có chứng nhận Trichologist với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc tóc và da đầu - cho biết tóc mỏng và rụng là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta già đi. Ngay cả sự thay đổi nhỏ nhất về hormone cũng có thể ảnh hưởng đến da đầu và tình trạng rụng tóc. Vì vậy, phụ nữ ở độ tuổi cuối 40 và 50 thường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tình trạng rụng tóc, tóc mọc chậm. Ngoài ra còn có vấn đề về thể tích tóc giảm và mất sắc tố dẫn đến tóc bạc.

"Khi chúng ta già đi và không chăm sóc đúng cách, da đầu cũng lão hóa, trải qua những thay đổi như da mặt, khiến nang tóc yếu đi, dễ gãy rụng và khó mọc lại hơn", Bridgitte cho biết.

Bridgitte Hill hiện là founder của trung tâm Root Cause Scalp Analysis, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, trị liệu da đầu và tóc ở Mỹ.

Theo chuyên gia về tóc, cần áp dụng các nguyên tắc tương tự chăm sóc da mặt cho đầu và tóc, bao gồm: ăn uống lành mạnh kết hợp các bước làm sạch, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm nhẹ nhàng. "Tóc là phần kéo dài của da đầu. Bạn càng duy trì hệ vi sinh vật trên da đầu và hàng rào bảo vệ da ổn định thì chúng càng hoạt động tốt, từ đó, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý không mong muốn trên da đầu và rụng tóc". Cùng với việc tìm kiếm các loại dầu gội và dầu xả giúp tăng cường hàng rào bảo vệ tóc, chuyên gia khuyên bạn nên thêm hai bước sau vào chu trình chăm sóc tóc.

1. Tẩy da chết

"Tẩy tế bào chết da đầu đúng cách sẽ làm bong các mảnh vụn và da chết khỏi da đầu, cũng như thúc đẩy quá trình thay mới tế bào. Khi da đầu được làm sạch và nuôi dưỡng đúng cách, hệ vi sinh vật sẽ duy trì trạng thái cân bằng để hoạt động bình thường, dẫn đến sự phát triển tối ưu của tóc với các sợi tóc khỏe mạnh. Tôi thường tránh xa các chất tẩy tế bào chết thô hoặc dạng hạt vì chúng có thể để lại cặn bẩn hoặc cặn bã trên da đầu", chuyên gia khuyến cáo tần suất tẩy da chết phù hợp là 4 - 6 tuần/lần đồng thời ưu tiên sản phẩm có chiết xuất từ thực vật hoặc tinh dầu.

Giống như da mặt, bước làm sạch cũng là nền tảng cơ bản để duy trì da đầu, nang tóc khỏe mạnh.

2. Massage

Bên cạnh đó, chuyên gia đánh giá cao thói quen dùng đầu ngón tay hoặc lược để massage. Lưu lượng máu đến da đầu có thể giảm theo tuổi tác, dẫn đến việc cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho nang tóc bị giảm. Bằng cách massage, kích thích tuần hoàn máu, quá trình này sẽ diễn ra hiệu quả hơn, nhờ đó hạn chế nguy cơ rụng tóc, củng cố nang tóc khỏe mạnh hơn. Nó cũng góp phần loại bỏ tình trạng tắc nghẽn ở nang lông, kìm hãm tốc độ bạc tóc.