Uống nhiều bia rượu gây lão hóa da nhanh

Khi bạn bị say rượu sẽ có cảm giác nôn nao để giảm được các triệu chứng này nên có một chế độ ăn uống cân bằng, uống trà thảo dược, uống nước dừa...

Tăng nguy cơ nhiễm trùng da: Nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm dễ xảy ra hơn ở người uống nhiều rượu. Điều này là do rượu làm hệ miễn dịch suy yếu, giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Mẩn đỏ: Đỏ bừng mặt là tác dụng phụ thường gặp khi uống rượu bia. Nguyên nhân là do thức uống có cồn kích thích giải phóng histamine, khiến các mạch máu dưới da giãn ra, làm cho da trông đỏ bừng hoặc viêm.

Nghiên cứu này cũng cho thấy thiếu ngủ làm giảm khả năng phục hồi do ảnh hưởng từ các tác nhân gây căng thẳng ngoại sinh, bao gồm ánh nắng mặt trời, hóa chất trong mỹ phẩm, chất ô nhiễm trong không khí và khói thuốc lá.

Gây mất nước: Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Amy Goodson giải thích rằng khi bạn già đi, da mỏng và khô hơn. Do tính lợi tiểu, rượu bia khiến cơ thể mất nhiều nước và muối hơn bình thường, góp phần đẩy nhanh dấu hiệu lão hóa nếu tiêu thụ thường xuyên. Các dấu hiệu như khô da, khô môi, da giảm độ đàn hồi, mắt trũng.

Chia sẻ Gửi góp ý

Theo Anh Ngọc (Theo Eat this not that) ([Tên nguồn])