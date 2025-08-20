5 sai lầm khi gội đầu khiến tóc rụng như lá mùa thu

Theo báo cáo Global Hair Loss Study (2023), 67% phụ nữ và 48% nam giới thừa nhận đã trải qua tình trạng tóc rụng nhiều do chăm sóc sai cách, đặc biệt ở bước gội đầu. Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD) cũng khẳng định: "Tác động cơ học và hóa chất không phù hợp trong quá trình gội có thể làm tăng tỷ lệ gãy rụng tóc lên 30-35%".

Tiến sĩ chuyên ngành tóc và da đầu Anabel Kingsley, Phó Giám đốc Philip Kingsley Clinics (Anh), chỉ ra 5 sai lầm thường gặp khi gội đầu khiến tóc rụng nhiều.

Gội đầu sai cách gây tóc rụng nghiêm trọng, tổn thương da đầu khó phục hồi.

1. Gội đầu bằng nước quá nóng - 'Kẻ thù' của lớp bảo vệ tóc

Nước nóng (trên 45°C) làm giãn nở nang tóc, khiến lớp biểu bì bị mở rộng quá mức, cuốn trôi lượng dầu tự nhiên bảo vệ sợi tóc. Điều này dẫn đến tóc mất độ ẩm, khô xơ, dễ gãy rụng và xơ rối. Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Cosmetic Science (2020) cho thấy tóc tiếp xúc với nước nóng liên tục 10 phút có độ bền cơ học giảm 18%.

Tiến sĩ Kingsley khuyến cáo chỉ nên dùng nước ấm khoảng 37-40°C để vừa làm sạch, vừa duy trì độ ẩm tự nhiên cho tóc và da đầu. Nên gội bằng nước ấm, xả lần cuối bằng nước mát để đóng lớp biểu bì, giúp tóc bóng mượt hơn. Tránh xông hơi tóc bằng nước quá nóng, đặc biệt với tóc nhuộm hoặc tóc yếu.

2. Chà xát mạnh da đầu khi gội - Nguy cơ viêm nang tóc

Dùng móng tay cào hoặc chà xát mạnh dễ làm trầy xước da đầu, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển. Theo nghiên cứu của Journal of Dermatological Science (2021), tổn thương da đầu có thể làm giảm mật độ tóc tới 15% chỉ sau 3 tháng.

Tiến sĩ Kingsley cho biết: "Chà xát quá mạnh không làm tóc sạch hơn mà còn kích thích viêm, phá hủy nang tóc". Chỉ nên dùng đầu ngón tay, không dùng móng, massage nhẹ theo vòng tròn trong 3-5 phút. Massage nhẹ không chỉ làm sạch mà còn tăng tuần hoàn máu, cung cấp dưỡng chất cho tóc.

3. Gội quá thường xuyên hoặc quá thưa - Mất cân bằng dầu da đầu

Gội quá thường xuyên (hàng ngày với tóc khô) sẽ lấy đi quá nhiều dầu tự nhiên, làm sợi tóc khô yếu, dễ gãy. Gội quá thưa (trên 5 ngày) khiến bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết và vi khuẩn tích tụ, bít tắc nang tóc, dẫn đến viêm và rụng. Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Da liễu Tokyo (2022) cho thấy, tóc ở nhóm gội không đúng tần suất có tỷ lệ rụng cao hơn 22% so với nhóm gội điều độ.

Tần suất gội đầu hợp lý nên thay đổi tùy theo tình trạng tóc. Đối với tóc dầu, nên gội mỗi ngày hoặc cách ngày. Tóc thường nên gội 3-4 lần một tuần còn tóc khô, tóc uốn, nhuộm nên gội 2-3 lần mỗi tuần.

4. Dùng sai loại dầu gội – Độ pH và thành phần là chìa khóa

Dầu gội chứa sulfate mạnh hoặc pH không phù hợp (độ pH chuẩn cho da đầu là 4.5 - 5.5) có thể phá vỡ màng lipid bảo vệ tóc, làm tóc mất protein keratin. Một nghiên cứu trên Journal of Cosmetic Dermatology (2019) chỉ ra rằng, tóc tiếp xúc với sodium lauryl sulfate (SLS) trong 21 ngày mất tới 13% độ bền kéo.

Nên chọn dầu gội không sulfate (sulfate-free), ưu tiên thành phần như keratin, biotin, amino acid, caffeine, niacinamide giúp nuôi dưỡng và kích thích mọc tóc. Người có da đầu nhạy cảm nên dùng dầu gội thảo mộc hoặc organic.

5. Bỏ qua bước dưỡng sau gội - Khi tóc mất 'áo giáp' bảo vệ

Gội đầu lấy đi dầu và độ ẩm tự nhiên, nếu không bù đắp ngay bằng dầu xả hoặc kem ủ, tóc sẽ khô, ma sát nhiều hơn khi chải, dẫn đến gãy rụng. Theo Brazilian Journal of Dermatology (2020), việc dùng dầu xả sau mỗi lần gội giúp giảm gãy tóc do chải lên tới 40%.

Luôn dùng dầu xả hoặc kem ủ sau khi gội, thoa từ thân đến ngọn tóc, tránh da đầu để không gây bết.

Thay đổi thói quen gội đầu giúp giảm tình trạng tóc gãy rụng.

Quy trình gội đầu chuẩn chuyên gia quốc tế khuyến nghị

Chải tóc trước khi gội để gỡ rối, giảm ma sát khi ướt. Làm ướt tóc bằng nước ấm (37-40°C). Lấy lượng dầu gội vừa đủ, tạo bọt trên tay rồi mới thoa lên tóc. Massage nhẹ da đầu 3-5 phút bằng đầu ngón tay. Xả sạch hoàn toàn bằng nước ấm. Dùng dầu xả hoặc mặt nạ tóc, ủ 3-5 phút. Xả lần cuối bằng nước mát để khóa độ ẩm và làm mượt tóc. Lau tóc bằng khăn mềm, không xoắn vặn mạnh. Sấy ở nhiệt độ thấp hoặc để khô tự nhiên.

Khi nào cần đi khám?

Nếu tình trạng rụng tóc kéo dài trên 3 tháng, rụng thành mảng hoặc kèm theo ngứa, bong tróc da đầu, hãy đến bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia trichology để được chẩn đoán nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Tiến sĩ Kingsley kết luận: "Gội đầu đúng cách là bước chăm sóc tóc nền tảng nhưng bị nhiều người bỏ qua. Chỉ cần thay đổi vài thói quen, bạn đã có thể giảm đáng kể tình trạng tóc rụng và cải thiện sức khỏe mái tóc".