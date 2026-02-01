Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàng

Diễm My 9X sau 1 năm sinh con đã lấy lại được sắc vóc xinh đẹp của mình. Cô quay lại đường đua nhan sắc với vẻ ngoài đài các, sang trọng cùng khí chất mặn mà chuẩn dâu hào môn.

Thời con gái, Diễm My 9x đã được mệnh danh là mỹ nhân của làng phim Việt. Sau khi sinh nhờ giảm cân khoa học nên người đẹp đã lấy lại được vóc dáng chuẩn đẹp.

Để trở về vóc dáng như xưa, Diễm My 9X cho biết bí quyết nằm ở tỷ lệ như sau: 30% dành cho tập luyện, 70% nhờ dinh dưỡng khoa học.

Cô thực hành điều đó bằng cách tìm một huấn luyện viên bố trí một chế độ tập luyện hoàn thiện, vừa giúp đốt cháy calo, tăng sức bền và giúp vòng 2, vòng 3 như ý. Ngoài ra, mỗi tuần Diễm My 9X tập với huấn luyện viên 3 buổi, các ngày còn lại tập chạy bộ và yoga.

Không chỉ vậy, Diễm My 9X còn thường chạy bộ một tiếng, trong đó cứ 2 phút chạy kết hợp một phút đi bộ. Người đẹp gập bụng 100 cái, nhảy xa 60 lần.

Muốn hiệu quả giảm cân tốt hơn, Diễm My 9X đổi môn từ gập bụng sang tập võ. Việc tập võ này giúp cô giải tỏa căng thẳng trong công việc, đặc biệt là giúp đốt năng lượng cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, tập võ giúp sức khỏe của cô dẻo dai và bền bỉ hơn.

Khi sắp xếp xong được phần luyện tập, Diễm My 9X chú trọng phần dinh dưỡng. Nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi suy nghĩ và thói quen ăn uống, tạm quên đi những món ăn ưa thích chứa nhiều năng lượng và cùng huấn luyện viên lên kế hoạch dinh dưỡng hợp lý ít năng lượng nhưng vẫn đủ chất.

Để quá trình siết cân, giữ dáng được hiệu quả, Diễm My 9X không dùng đồ ngọt, giảm thiếu lượng tinh bột, chất béo hấp thụ vào cơ thể. Thay vào đó, người đẹp cố gắng ăn đủ bữa, đủ chất và thay thế các nhóm thực phẩm chưa lành mạnh bằng những món ăn tốt cho sức khỏe và cân nặng hơn.

Trong suốt thời gian qua, Diễm My 9X chọn thay thế cơm trắng bằng gạo lức, bổ sung đạm từ ức gà, thịt bò và ăn nhiều trái cây, các loại hạt, rau xanh để thêm nhiều chất xơ và vitamin giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Về nước uống, cô chọn các loại nước detox với chanh, sả, mật ong hoặc nước ép hoa quả không đường giúp thanh lọc cơ thể, làn da trắng hồng và rạng rỡ hơn. Nhờ việc chăm chỉ giảm cân khoa học nên Diễm My 9X đã lấy lại được vóc dáng đẹp cùng khí chất sang chảnh.