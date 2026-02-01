3 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Giảm mỡ cơ thể, đặc biệt là mỡ bụng, luôn là thách thức với nhiều người. Các bài tập cardio và bài tập nhắm vào vùng bụng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân. Bên cạnh việc tập luyện đều đặn, chế độ ăn ít tinh bột cũng rất cần thiết.

Bạn hãy lựa chọn những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân đối các thành phần để cảm thấy no lâu. Những món canh ngon cũng là lựa chọn lý tưởng, do chúng giàu chất xơ, ít calo và hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Món canh thanh đạm giúp nhẹ bụng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng (Ảnh: Allrecipes)

Theo Healthshots, dưới đây là 3 món canh giúp giảm cân bạn có thể tham khảo.

Canh bắp cải

Nhờ hàm lượng calo cực thấp, canh bắp cải là lựa chọn lý tưởng để đánh tan mỡ bụng. Sự kết hợp giữa chất xơ dồi dào và lượng nước lớn giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đặc biệt, hoạt chất glucosinolates trong bắp cải còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể thanh lọc độc tố.

Nguyên liệu: Bắp cải thái sợi, hành tây cắt hạt lựu, ớt chuông và cà chua cùng gia vị nấu như dầu ô liu, muối, tỏi.

Cách làm như sau:

Bước 1: Đun nóng dầu ô liu trong nồi, thêm tỏi và hành tây, xào cho thơm.

Bước 2: Thêm cà rốt, ớt chuông và bắp cải, xào khoảng 5 phút.

Bước 3: Thêm cà chua, nước dùng rau củ (hoặc nước lọc), muối và tiêu.

Bước 4: Ninh nhỏ lửa trong 20 phút, sau đó múc ra thưởng thức khi còn nóng.

Canh đậu phụ rong biển

Canh đậu phụ rong biển là lựa chọn lý tưởng cho bữa tối nếu bạn muốn giảm mỡ bụng. Đậu phụ cung cấp protein nhẹ, ít calo, giúp no lâu mà không làm tích trữ mỡ, trong khi rong biển giàu chất xơ và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Nguyên liệu: Đậu phụ cắt miếng vừa ăn, rong biển khô, củ hành tây băm nhỏ, tỏi băm nhuyễn, dầu mè hoặc dầu oliu, muối, tiêu hoặc gia vị vừa ăn

Cách nấu:

Bước 1: Ngâm rong biển khô trong nước 10 phút cho nở mềm, rồi cắt nhỏ.

Bước 2: Đun nóng dầu mè trong nồi, xào hành tây và tỏi đến khi thơm.

Bước 3: Thêm nước dùng vào nồi, đun sôi, rồi cho đậu phụ và rong biển vào.

Bước 4: Ninh nhỏ lửa 10 phút để đậu ngấm gia vị, nêm muối, tiêu và một chút nước tương.

Canh nấm

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn hỗ trợ giảm mỡ tự nhiên, canh nấm rau củ chính là lựa chọn rất hợp lý. Nấm cung cấp nguồn đạm thực vật và chất xơ quý giá, giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Sự kết hợp giữa nấm và các loại rau xanh không chỉ thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng mà còn thanh lọc cơ thể, giúp hạn chế tối đa tình trạng tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Nguyên liệu: Nấm cắt lát (nấm hương, nấm rơm hoặc nấm trắng), cà rốt thái sợi mỏng, bí xanh thái miếng vừa ăn, hành tây băm nhỏ cùng các gia vị như dầu oliu, tỏi, muối và tiêu.

Cách nấu:

Bước 1: Đun nóng dầu ô liu trong nồi, xào tỏi và hành tây đến khi thơm.

Bước 2: Thêm cà rốt và bí xanh, xào nhẹ khoảng 2–3 phút.

Bước 3: Cho nước dùng vào nồi, đun sôi, sau đó cho nấm vào.

Bước 4: Ninh nhỏ lửa khoảng 10 phút, nêm muối, tiêu và một chút nước tương vừa khẩu vị.