Hoa hậu Hoàn vũ rơi vào bế tắc

Sau 6 ngày biến mất, trang Instagram có hơn 7 triệu theo dõi của Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đã được khôi phục. Trước đó, cả trang Instagram của Miss Universe và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đều biến mất.

Sự việc trang chủ Miss Universe trở lại đã đón nhận sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ thắc mắc, lo lắng về sự cố đã xảy ra. Tuy nhiên đến nay, tổ chức Miss Universe vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Bài viết đầu tiên sau khi trở lại trên trang chủ Miss Universe nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Một khán giả đã để lại bình luận: "Chẳng phải là đã có chủ sở hữu mới và trang này bị đóng vì đã có người mua mới rồi sao. Những câu chuyện thêu dệt của họ đang ngày càng mất giá trị vì tất cả đều là dối trá".

Ngay lập tức, tài khoản Instagram của Miss Universe đã có động thái đáp trả, phủ nhận việc đổi chủ. "Miss Universe vẫn tiếp tục duy trì như cũ với cùng một bộ máy lãnh đạo, cùng tầm nhìn và đoàn kết hơn bao giờ hết. ​Hạnh phúc và tự hào về Miss Universe 2025 của chúng ta Fátima Bosch", trang chủ MUO viết.

Hiện doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ vẫn trốn truy nã, chưa xuất hiện trên mạng xã hội kể từ nhiều tháng nay. Bộ máy tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trống người điều hành dẫn đến nhiều đồn đoán và hệ lụy.

Trước đó, tờ El Nuevo Día cho biết phía Puerto Rico đang xem xét ký một hợp đồng mới với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mà không có chữ ký của doanh nhân người Mexico - Raul Rocha. Công ty Du lịch Puerto Rico được cho là đang tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn hơn về khoản đầu tư của mình.

Nhiều nguồn tin cho rằng một hợp đồng sửa đổi có thể được ký kết mà không cần tới chữ ký của vị doanh nhân người Mexico này. Những điều này nhằm đảm bảo công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra minh bạch, an toàn.

Trong bối cảnh đó, Puerto Rico - nước chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ 2026 - đã đưa ra tuyên bố: "Nếu không có chủ sở hữu mới thì Puerto Rico sẽ không đăng cai tổ chức Miss Universe".

Việc MUO phủ nhận có chủ mới đã khiến kế hoạch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026 rơi vào bế tắc. Nhiều người đã nghĩ tới khả năng cuộc thi năm nay sẽ diễn ra ở một quốc gia khác.

Kể từ sau khi ông Raul Rocha bị truy nã và bỏ trốn, nhiều cá nhân, đơn vị đã đánh tiếng muốn mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cuộc thương lượng nào diễn ra thành công.

Tháng 12/2025, cựu Thống đốc bang Ilocos Sur - ông Chavit Singson - đã xác nhận đang thảo luận với các cựu lãnh đạo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để mua lại thương hiệu này.

Blogger sắc đẹp Latinh nổi tiếng Julio Rodriguez Matute cũng đưa tin nữ tỷ phú Alice Walton chia sẻ ý định mua lại tổ chức Miss Universe (MUO) trong cuộc phỏng vấn với CNN. Bà Alice tuyên bố: "Tôi muốn mua lại Miss Universe, đó là sáng tạo của người Mỹ”.

Người thừa kế của Walmart với khối tài sản ước tính hơn 100 tỷ USD cho biết bà luôn mơ ước trở thành Miss Universe từ khi còn nhỏ và trước những bê bối liên quan đến cuộc thi trong những tháng gần đây, bà đã quyết định nộp đơn mua lại toàn bộ cổ phần của thương hiệu này.

Tuy nhiên, theo ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International, việc mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ phức tạp và không hề dễ dàng.

"Tôi nghĩ Miss Universe sẽ không có sự thay đổi chủ sở hữu. Vấn đề này phức tạp, có 1.001 điều khúc mắc. Việc mua bán không thể được quyết định trong một thời gian ngắn. Tôi được biết đã có những cuộc trao đổi, nhưng chưa có điều gì là thực tế cả. Bởi các bên liên quan vẫn đang xoay xở với vấn đề riêng, ngay cả cổ phiếu cũng không thể kê khai rõ ràng 100% đang nằm ở đâu, nên đừng nghĩ xa xôi", ông nói.