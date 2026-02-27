Á hậu quê Gia Lai gây chú ý khi cả gia đình đều là bác sĩ

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, fanpage Miss Grand Vietnam bất ngờ đăng tải chúc mừng và tri ân đến Á hậu Đinh Y Quyên.

"Nàng Á hậu khoác lên mình hai màu áo thật đẹp: Áo dạ hội trên sân khấu và áo blouse trắng của người làm nghề y. Chúc Đinh Y Quyên cũng như các y, bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế tại Việt Nam thật nhiều sức khỏe, luôn vững vàng, giữ mãi nhiệt huyết với nghề y và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng bằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm", fanpage cuộc thi đăng tải.

Được biết, bác sĩ Đinh Y Quyên đăng quang Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, sinh ra trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y.

Bác sĩ Y Quyên trong đêm đăng quang Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025.

Đinh Y Quyên sinh năm 1996 ở Gia Lai, là người đồng bào H'rê. Cô từng thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp tại Miss Grand Vietnam nhờ gương mặt sắc sảo, làn da trắng cùng chiều cao 1m72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm và học vấn khủng.

Người đẹp quê Gia Lai tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Tây Nguyên, hiện là bác sĩ da liễu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Trong bài thuyết trình đêm chung kết, Đinh Y Quyên nói là một bác sĩ trẻ khao khát góp phần cải thiện sức khỏe cho trẻ em. Cô mang tới dự án "Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo", giúp đỡ các bé có vấn đề về da liễu, trong nhiệm kỳ á hậu.

"Trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc, giới trẻ không chỉ ước mơ mà còn hành động để kiến tạo hòa bình. Với tri thức và kinh nghiệm của một bác sĩ, tôi đang nỗ lực thúc đẩy dự án này", cô nói.

Sắc vóc gây chú ý của Đinh Y Quyên khi tham gia cuộc thi nhan sắc.

Không chỉ Đinh Y Quyên theo ngành y mà chị gái cả của cô là Đinh Thị Thuỳ Trang (SN 1993) - từng lọt top 10 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 và cũng tốt nghiệp Trường trung cấp y tế Gia Lai, sau đó học liên thông lên bậc đại học ngành Y đa khoa Trường ĐH Tây Nguyên và tốt nghiệp vào năm 2017.

Hiện tại chị gái Đinh Y Quyên đang làm việc tại một phòng khám da liễu ở Gia Lai và hiện làm chủ của một cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp trong tỉnh.

Trong khi đó, Đinh Ta Bi (SN 2001) - em út của Đinh Y Quyên, chàng trai dân tộc H'rê cao 1m79, điển trai - cũng từng trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân nhưng chọn Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, ngành Y Khoa. Ngoài ra, Đinh Ta Bi từng lọt top 5 cuộc thi Nam sinh Thanh lịch tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, và đăng quang Mr World Vietnam 2024.

Chị cả Đinh Thị Thùy Trang (ngoài cùng bên trái) và Đinh Y Quyên cùng em trai út.

Tại cuộc thi Mr World Vietnam 2024, Đinh Ta Bi từng gây chú ý chia sẻ về hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Theo đó, ba anh từng là bác sĩ, làm việc ở Khoa Da liễu Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, song không may mất sớm. Kể từ đó, mẹ Đinh Ta Bi một mình bươn chải đủ nghề từ làm vườn, chăn nuôi, buôn bán,… để nuôi 3 con khôn lớn.

Khi Ta Bi còn bé, gia đình anh sống ở một căn nhà cấp 4, chỉ được bao bọc bởi những miếng gỗ ván ép, thường xuyên ngập nước khi trời mưa, những ngày trời nắng, ánh sáng chiếu qua các khe hở của ngôi nhà.

Chính xuất phát đặc biệt này đã khiến chị em Ta Bi cố gắng hơn trong học tập và công việc. Mẹ Ta Bi cho biết các con luôn có ý thức giúp đỡ lẫn nhau, sống tốt để mẹ không phải lo lắng.

"Ước gì ba được chứng kiến khoảnh khắc tôi và chị đăng quang. Sự ra đi của ba khiến tôi cố gắng sống ý nghĩa hơn và hướng về gia đình. Ba luôn dạy tôi phải nỗ lực để trở thành người có ích cho xã hội", Ta Bi nói.

Em trai Đinh Y Quyên là Đinh Ta Bi - Á vương 2 Mr World Vietnam. Anh chàng hiện là sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.