Nhan sắc được khen như 'thần tiên tỷ tỷ' của nữ chính phim giờ vàng VTV

Nối sóng "Gia đình trái dấu", "Bước chân vào đời" là bộ phim đang lên sóng giờ vàng trên VTV3. Trong phim, Quỳnh Kool đảm nhận vai nữ chính Thương - người chị cả sớm phải gánh vác gia đình sau biến cố. Nhân vật này vừa mạnh mẽ, quyết liệt, vừa chất chứa nhiều tổn thương nội tâm.

Ngay ở những tập đầu lên sóng, Quỳnh Kool được khen rất hợp với những vai cô gái giàu nghị lực có cuộc sống vất vả, bươn chải như từng thể hiện ở "Gara hạnh phúc", "Đừng làm mẹ cáu"...

Tuy nhiên điều gây ấn tượng ở nữ diễn viên chính là nhan sắc nổi bật trong mọi khung hình. Một số khán giả còn khen ngợi vẻ đẹp của cô như "thần tiên tỷ tỷ". Những lời nhận xét như "xem ánh mắt là thấy nội tâm" hay "vai này hợp và có chiều sâu" cho thấy khán giả ghi nhận nỗ lực thay đổi của nữ diễn viên.

Trước đó khi đóng phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (2025), Quỳnh Kool từng gây nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình khác lạ. Theo tiết lộ, nữ diễn viên chủ động tăng cân để có tạo hình mới cho nhân vật.

Sinh năm 1995, Quỳnh Kool từng có giai đoạn đầu chật vật vì gắn liền danh xưng "hot girl" trước khi trở thành diễn viên. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia MV "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh. Sau đó cô nổi tiếng khi tham gia vào loạt phim sitcom ăn khách trên mạng.

Nhiều năm qua, Quỳnh Kool tích cực biến hóa với nhiều dạng vai trên phim truyền hình. Vai diễn trong phim "Đừng làm mẹ cáu" (2023) giúp cô thắng giải "Nữ diễn viên xuất sắc phim truyện truyền hình" ở giải Cánh Diều Vàng.

Sau hơn 10 năm vào nghề, Quỳnh Kool có cho mình một vị trí vững trong làng phim truyền hình. Không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, cô còn là một trong những nữ diễn viên được săn đón tại các sự kiện, quảng cáo cho các nhãn hàng, vì độ nhận diện và lượng người hâm mộ đông đảo.

Ngoại hình của Quỳnh Kool cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng, thoát hẳn hình ảnh "hot girl" năm xưa.

Về đời tư, nữ diễn viên khá kín tiếng và hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm với truyền thông. Vài năm trở lại đây, cô vướng tin đồn "phim giả tình thật" với diễn viên B Trần, song cả hai lên tiếng phủ nhận, nói rằng chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.