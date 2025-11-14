Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh hiện tại là mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng thiếu gia. Cô ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng hơn trong lòng khán giả. Người đẹp tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và "thăng hạng" về nhan sắc.

Để có sắc vóc xinh đẹp như vậy, Diệp Lâm Anh phải có bí quyết riêng cho mình. Người đẹp rất chăm chỉ tập vũ đạo để giữ gìn sắc vóc. Theo người đẹp, việc tập luyện vũ đạo cũng là cách đốt calo hiệu quả.

Với việc chuyển động liên tục theo nhạc, người tập tiêu hao từ 600 - 800 calories/giờ, đây cũng được coi là một cách tập cardio đốt mỡ toàn thân.

Những động tác vũ đạo của Diệp Lâm Anh cũng tập trung nhiều vào vòng bụng, tác động trực tiếp vào các nhóm cơ tại đây, giúp đốt cháy mỡ thừa, định hình lại vòng 2. Duy trì tập luyện đều đặn đã giúp Diệp Lâm Anh lấy lại body gợi cảm, săn chắc

Ngoài ra, người đẹp còn chăm chỉ đạp xe để đốt calo. Diệp Lâm Anh còn thường xuyên khoe ảnh đạp xe ngoài trời vừa tận hưởng không gian thoáng đãng vừa đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Đặc biệt, phương pháp đạp xe còn giúp cô có đôi chân săn chắc, gợi cảm.

Hoạt động đạp xe giúp cơ thể đốt cháy mỡ dư thừa toàn thân, giảm cân và xây dựng các khối cơ trong cơ thể. Đạp xe cũng là một kiểu tập cardio, trung bình tiêu hao 75 - 670 calories/30 phút và nếu đạp trong 1 tiếng cơ thể liên tục vận động thì sẽ tiêu hao năng lượng và đốt lượng mỡ đáng kể. Thế nên, nếu chị em mong muốn có cơ bụng săn chắc thì nên duy trì thói quen đạp xe từ 30 - 45 phút mỗi ngày.

Thêm một động tác đốt mỡ toàn thân, săn chắc cơ bụng mà Diệp Lâm Anh duy trì tập luyện, đó là chạy bộ. Theo nghiên cứu cho thấy, chạy với vận tốc trung bình ở địa hình bằng phẳng thì có thể tiêu hao 145 - 150 calories.

Nếu chạy bộ lên dốc hoặc leo cầu thang thì lượng calo đốt cháy sẽ cao hơn, có thể lên tới 300 - 500 calo/30 phút. Chạy bộ giảm mỡ toàn thân nhưng bạn sẽ cảm nhận được cơ bụng thắt lại, khi đó động tác đang tác động nhiều vào bụng để đốt mỡ khu vực này. Nếu mệt quá bạn có thể kết hợp đi bộ, chú ý bước đi hạ gót chân xuống trước rồi đến mũi chân, như vậy sẽ giúp săn bắp chân, gọn cơ bụng, mang lại hiệu quả đốt mỡ nhanh chóng hơn. Bên cạnh việc vận động nhiều, Diệp Lâm Anh còn cân đối trong ăn uống để giữ vóc dáng khỏe đẹp.

