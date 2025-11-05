Mẹo ăn uống giúp Diệp Lâm Anh nhanh nổi rõ rãnh bụng số 11

Diệp Lâm Anh thừa nhận ở tuổi U40 và đã qua hai lần sinh nở, việc có cơ bụng số 11 không dễ dàng, nhất là khi không có nhiều thời gian tập luyện. Gần đây, cô quyết tâm siết eo bằng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 18:6. Trong 6 tiếng được ăn, thực đơn của cô hạn chế tinh bột cùng các loại đồ chiên rán nhiều dầu mỡ.

Trong 5 ngày áp dụng 18:6, Diệp Lâm Anh chỉ tập luyện khoảng 15 phút mỗi ngày nhưng cô nhận thấy "rất hiệu quả", rãnh bụng số 11 trở nên rõ nét hơn.

Sắc vóc nuột nà của bà mẹ hai con Diệp Lâm Anh.

Phương pháp Diệp Lâm Anh áp dụng là một phiên bản của nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting - IF), nhằm tạo điều kiện cho cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng và đốt cháy mỡ thừa.

Các phiên bản phổ biến của nhịn ăn gián đọan là 12:10, 16:8. 20:4... Theo đó, số lớn hơn là thời gian bạn cần nhịn liên tục trong ngày, số còn lại là khoảng thời gian được phép ăn. Bạn có thể tùy chỉnh, sắp xếp mốc thời gian bắt đầu nhịn ăn sao cho phù hợp. Trong thời gian được ăn, cũng cần duy trì thực đơn điều độ, đủ dinh dưỡng, hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ. Trong thời gian nhịn, chỉ uống nước lọc, cà phê đen và trà không đường.

Cơ bụng số 11 là hai đường cơ thẳng đứng chạy dọc hai bên sườn bụng, tạo dáng bụng săn chắc, quyến rũ. Ai cũng có loại cơ bụng 11, tuy nhiên, khi lớp mỡ dưới da quá dày, những múi cơ này sẽ bị che khuất. Do đó, để có rãnh bụng số 11 sắc nét đòi hỏi phải giảm mỡ thông qua chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp.

Dù là mẹ hai con, Diệp Lâm Anh gần như không có dấu hiệu sinh nở với vòng eo nổi rõ cơ bụng số 11. Mỗi lần diện bikini hay các trang phục tôn body, bà mẹ hai con khiến không ít chị em phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, được chọn vào thành đoàn, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS cùng Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp và Khổng Tú Quỳnh.

Trước khi có hạnh phúc hiện tại bên bạn trai kém 11 tuổi, Diệp Lâm Anh đổ vỡ hôn nhân và có hai con với doanh nhân Nghiêm Đức. Ca sĩ nói cô từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Đến tháng 1/2022, cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Sau hơn một năm ly thân, họ ra tòa phân định quyền nuôi con, cuối năm 2022.