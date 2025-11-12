Á hậu chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói yêu là ai?

Đức Phạm nói lời yêu á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Khuya 11-11, doanh nhân Đức Phạm, chồng cũ Diệp Lâm Anh, đăng ảnh ôm á hậu Vũ Thúy Quỳnh kèm chia sẻ "yêu em". Điều này được hiểu Đức Phạm đang xác nhận đang hẹn hò người đẹp.

Thời gian qua, cả hai liên tục bị bắt gặp đi chơi chung hay xuất hiện cùng nhau. Hai người vướng tin đang hẹn hò vì thường xuyên được bắt gặp chơi pickleball chung, ngồi gần nhau tại sự kiện. Song giữa loạt nghi vấn, cả hai đều không lên tiếng giải thích.

Chia sẻ của chồng cũ Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Cư dân mạng bày tỏ thích thú khi cặp đôi chính thức xác nhận chuyện tình cảm vào đúng ngày độc thân.

Trước đó, á hậu Vũ Thuý Quỳnh từng chia sẻ: "Anh sẽ không bao giờ thấy trời tối, vì gặp em là sáng suốt trong cuộc đời anh". Cư dân mạng đồn đoán, á hậu Vũ Thúy Quỳnh đang gởi lời tình cảm đến Đức Phạm.

Trong một livestream mới đây, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức.

Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay"- cô bày tỏ.

Bên cạnh đó, Vũ Thúy Quỳnh cho rằng so với những người khác, hạnh phúc của cô khá đơn giản. Người đẹp không quan trọng chuyện vật chất, tiền bạc vì tự thân cô có thể tạo ra tài chính, không dựa dẫm vào ai.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh là ai?

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023; đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Mỹ nhân 27 tuổi là người mẫu ảnh nổi tiếng tại Hà Nội và TPHCM, thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang.

Đức Phạm sinh năm 1990, từng có thời gian sinh sống tại Canada rồi về nước lập nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Trước khi hẹn hò Thúy Quỳnh, anh từng kết hôn với Diệp Lâm Anh. Hai người đường ai nấy đi vào năm 2022.

Gia đình Vũ Thúy Quỳnh là viên chức bình thường. Bố cô là giáo viên vùng cao còn mẹ buôn bán nhỏ. "Gia đình tôi từng rất nghèo khó, gần đây cuộc sống ổn định hơn. Lúc chuyển từ Hưng Yên lên Điện Biên định cư, chúng tôi sống trong một căn nhà vách đất, thuê vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, thậm chí không có nhà vệ sinh.

Tôi nhớ có lần bão về, tưởng chừng mọi thứ đã bị cuốn phăng. Mẹ tôi khi ấy mang bầu em trai, bố ở xa, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau cầu nguyện. Mẹ trước đây làm đủ nghề như buôn ve chai, bán tạp hóa nhỏ. Chị em tôi lớn lên bằng những đồng tiền chắt chiu của bố mẹ. Họ chẳng màng gì bản thân, chỉ mong con đủ cơm no, áo ấm, học hành tử tế"- cô kể.

Là người đẹp hoạt động trong showbiz, Vũ Thúy Quỳnh cho biết: "Tôi đối mặt nhiều cám dỗ về tình lẫn tiền. Tôi vượt qua hết nhờ khắc ghi lời dạy dỗ, noi theo lối sống của bố mẹ. Mỗi lần tôi về nhà, bố dặn: "Con làm gì cũng được nhưng cần giữ danh dự, tính kỷ luật. Sống ở đời quan trọng nhất phải có đạo đức, biết chia sẻ với người xung quanh".

Nhờ bố, tôi luôn bị thôi thúc để theo đuổi dự án giáo dục ở vùng cao. Với số tiền thưởng dành cho á hậu, tôi sẽ trích để sửa sang khu nhà nội trú tại ngôi trường bố đang công tác".