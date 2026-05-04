Đầu bếp Nhật giảm 11 kg sau 2 tháng nhờ loại quả bình dân

Hiromitsu Nozaki, 73 tuổi - bếp trưởng một nhà hàng đạt sao Michelin ở Nhật Bản - từng bị gan nhiễm mỡ, cholesterol cùng tỷ lệ mỡ thừa cao từ cách đây hơn chục năm. Để cải thiện sức khỏeNozaki quyết định chọn món dưa chuột - đặc sản quê hương Fukushima của ông - làm nguyên liệu chính cho hành trình giảm cân.

Đầu bếp người Nhật chia sẻ rằng, trong thời gian giảm cân, ông thường ăn dưa chuột như một món ăn nhẹ trước bữa ăn hoặc mỗi khi thấy thèm đồ ngọt. Sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống tổng thể, ông không chỉ giảm được 11 kg trong 2 tháng, đánh bay bụng mỡ mà việc đi đại tiện và tiểu tiện cũng trở nên dễ dàng hơn. Từ đó đến nay, ông Nozaki cũng không bị tăng cân trở lại đồng thời cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, duy trì ổn định mức cholesterol và tỷ lệ mỡ cơ thể.

Đầu bếp Hiromitsu Nozaki

Từ hành trình của bản thân, ông Nozaki đã xuất bản cuốn sách ghi lại gần 80 công thức nấu ăn từ dưa chuột với sự giám sát về y tế bởi bác sĩ Takafumi Kudo - chuyên về lĩnh vực điều trị béo phì và chuyển hóa cơ thể.

Cuốn sách của ông Nozaki cho biết lý do dưa chuột là thực phẩm giúp giảm cân vì chúng "ít calo, nhiều nước và nhiều chất xơ". Mỗi 100 gram chỉ chứa khoảng 14 calo và có hàm lượng nước hơn 95%, khiến chúng trở nên tươi mát và tạo cảm giác no.

Ngoài ra, dưa chuột chứa vitamin C, vitamin K, kali, magiê và các chất phytochemical, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn máu, giảm phù nề và duy trì nhu động ruột trơn tru.

Trong cuốn sách ông Nozaki cũng đề cập rằng dưa chuột chứa phospholipase, một loại enzyme liên quan đến quá trình chuyển hóa lipid. Tuy nhiên, enzyme dễ bị bất hoạt ở nhiệt độ cao, vì vậy ăn dưa chuột sống, trong salad hoặc ở nhiệt độ thấp sẽ phù hợp hơn nếu bạn muốn giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đầu bếp người Nhật gợi ý áp dụng 5 quy tắc đơn giản sau mỗi ngày để giúp kiểm soát tốt hơn tổng lượng calo nạp vào từ đó tạo ra thâm hụt calo, giúp đốt mỡ, giảm cân.

Dưa chuột nhiều nước, ít calo nên tạo cảm giác no, giúp kiểm soát chế độ ăn hiệu quả hơn.

- Ăn dưa chuột trước bữa ăn chính

- Khi vào bữa, ăn các món rau củ luộc, hấp ít dầu mỡ trước tiên

- Ăn một bát súp miso hoặc canh rau để tăng cảm giác no

- Chọn món ăn chính giàu protein, ít chất béo

- Ăn cơm hoặc các món chứa tinh bột cuối cùng.

Thứ tự ăn các thực phẩm giàu chất xơ, ít calo từ đầu bữa có thể giúp trì hoãn cơn đói và giảm nguy cơ ăn quá nhiều sau đó.

Một người dùng mạng xã hội ở Nhật Bản sau khi áp dụng cách giảm cân của ông Nozaki cũng đã giảm được 11 kg sau 3 tháng. Dù tốc độ không nhanh, nhưng người này cho biết bằng cách ăn 2-3 quả dưa chuột nhỏ trước bữa ăn nên không cảm thấy bị đói, việc đại tiện dễ dàng hơn nên cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Ông Nozaki khuyên vẫn cần chú trọng ăn đủ dinh dưỡng, không kiêng khem quá mức khi áp dụng chế độ ăn dưa chuột để giảm cân.

Dù dưa chuột là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng việc giảm cân không thể chỉ dựa vào một loại thực phẩm duy nhất. Ông Nozaki khuyên nên kết hợp với protein, chất béo lành mạnh và đủ các loại thực phẩm chính để tránh mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, những người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ bị đầy hơi không nên ăn quá nhiều đồ sống cùng một lúc. Nếu mắc bệnh mãn tính hoặc cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.