Bác sĩ Nhật giảm 10 kg sau 2 tháng nhờ bỏ món ăn quen thuộc

Fukushima Masatsugu là Tiến sĩ, bác sĩ tiêu hóa người Nhật, chuyên điều trị các bệnh ác tính về đường tiêu hóa, gan mật, tuyến tụy. Ông từng bị béo phì đến mức luôn thấy đau đầu gối mỗi khi leo thang bộ dù lúc đó mới 40 tuổi. Sau khi được bạn bè động viên, ông quyết định thay đổi lối sống, kiểm soát lượng carbohydrate nạp vào. Nhờ đó ông giảm được 10 kg chỉ sau 2 tháng đồng thời cải thiện các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, chữa khỏi tình trạng rối loạn lipid máu mà không cần đến thuốc đặc trị.

Một trong những chìa khóa giúp bác sĩ người Nhật đạt được kết quả này đến từ việc từ bỏ một thói quen trong ăn uống: không ăn bánh mì mỗi sáng. Từ câu chuyện của bản thân, ông Fukushima phát hành sách Đừng ăn bánh mì trong bữa sáng đồng thời khuyên hầu hết các bệnh nhân làm điều tương tự. Dưới đây là 5 lý do cơ bản mà ông Fukushima tin rằng không nên ăn bánh mì hàng ngày.

Bác sĩ Fukushima Masatsugu

Gluten trong bánh mì cản trở tiêu hóa

Gluten - thành phần chính của bánh mì - là một loại protein được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen. Gluten được niêm mạc ruột non hấp thụ mà không được tiêu hóa hoàn toàn. Khi loại chất dính này đến ruột non, nó sẽ vướng vào nhung mao của ruột non, cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể, sau đó gây ra đau bụng hoặc dị ứng.

Ngoài ra, khi bánh mì làm từ lúa mì được nướng ở nhiệt độ cao, protein và đường kết hợp sẽ sản sinh ra AGE - sản phẩm cuối của phản ứng glycation. Chúng không chỉ là yếu tố gây ra các biến chứng của bệnh tiểu đường mà còn gây viêm ở nhiều cơ quan của cơ thể, như mạch máu, thận và cơ. Khi tích tụ theo thời gian, có thể dẫn đến sự xuất hiện hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh như béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và ung thư.

Bánh mì thông thường được làm từ bột mì, chứa hàm lượng carb và đường cao.

Bánh mì đọng lại trong dạ dày rất lâu

Tiến sĩ Fukushima đã thực hiện hơn 2.000 ca phẫu thuật tiêu hóa, 60.000 lần nội soi tiêu hóa và hàng chục nghìn lần nội soi đại tràng cho các bệnh nhân. Ông phát hiện ra bánh mì sẽ ở lại dạ dày khoảng 6 giờ, trong khi gạo lưu lại khoảng 10 giờ. Thịt thường được coi là khó tiêu, hầu như lại không đọng lại, còn các món nhiều tinh bột như bánh mì, gạo, mì udon sót lại khá nhiều.

Gia tăng đường huyết đột ngột

100 g bánh mì chứa khoảng 42,2 g carbohydrate, trong khi gạo có khoảng 35,6 g. Đặc biệt vào buổi sáng, cơ thể con người tiết ra cortisol và adrenaline, nên việc hấp thụ đường thường diễn ra mạnh mẽ hơn. Do đó, ăn bánh mì vào buổi sáng dễ dẫn đến gia tăng đột biến lượng đường trong máu. Đường huyết dao động mạnh có thể làm hỏng mạch máu và gây ra xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Gây thèm ăn hơn

Ăn bánh mì vào buổi sáng, khi bụng rỗng gây dao động mạnh đường huyết, buộc cơ thể phải tiết nhiều insulin hơn để cân bằng lại. Tuy nhiên, việc tiết insulin lại đòi hỏi nhiều carbohydrate, từ đó làm tăng cảm giác thèm ăn, muốn ăn nhiều tinh bột hơn sau đó.

"Tôi đã trải nghiệm điều này. Ngay cả khi đã ăn sáng, tôi vẫn sẽ cảm thấy đói sau hai giờ. Tôi phải ăn bữa tiếp theo khi bữa sáng chưa được tiêu hóa hoàn toàn, điều này gây áp lực lớn lên đường tiêu hóa", Tiến sĩ Fukushima cho biết.

Mất cân bằng hệ thần kinh tự chủ

Các cơ quan nội tạng và lưu lượng máu của cơ thể được kiểm soát bởi hệ thần kinh tự chủ với 2 loại: giao cảm và phó giao cảm.

Hoạt động ban ngày được điều khiển bởi hệ thần kinh giao cảm, chủ yếu giúp lưu thông máu và ức chế tiêu hóa. Hoạt động ban đêm được điều khiển bởi hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể nghỉ ngơi, làm chậm nhịp tim và thúc đẩy tiêu hóa. Hai hệ thống sẽ được kết nối khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều đường vào bữa sáng, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của bạn trong cả ngày.

Do đó, Tiến sĩ Fukushima nhấn mạnh vào buổi sáng, tránh ăn những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh mì, vì những thực phẩm này sẽ làm thay đổi sự cân bằng của cơ thể và phá vỡ hệ thần kinh tự chủ.

Ăn bữa sáng giàu chất xơ giúp ổn định đường huyết, thúc đẩy nhu động ruột, tốt cho sức khỏe lẫn việc kiểm soát cân nặng.

Bác sĩ người Nhật gợi ý thay thế bánh mì bằng các bữa ăn giàu chất xơ, đủ protein và vừa phải carb. Có thể ưu tiên ăn carb sau cùng, ăn rau vào đầu bữa để hạn chế sự dao động đột ngột lượng đường trong máu.