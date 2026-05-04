Người mẫu 25 tuổi tử vong bất thường trong căn hộ ngổn ngang

Hiện trường vụ án mạng sát hại người mẫu Panitsuda Hattadol. Ảnh: Khaosod

Nạn nhân Panitsuda Hattadol, còn gọi là Dream, được phát hiện vào khoảng 19h ngày 2/5 tại một căn hộ ở quận Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi. Theo cơ quan chức năng, thi thể cô nằm úp cạnh giường, với hai chiếc gối đặt phủ lên đầu. Bên trong căn hộ có dấu hiệu xáo trộn, đồ đạc vương vãi nhiều nơi, làm dấy lên nghi vấn xảy ra xô xát trước khi nạn nhân tử vong.

Cảnh sát nhanh chóng xác định bạn trai của nạn nhân, Nittirun Laosuksantisawong, 33 tuổi, là nghi phạm chính sau khi người này rời khỏi căn hộ một mình từ ngày 30/4 và mất liên lạc. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm rời đi trước khi vụ việc bị phát hiện. Sau đó, người này bỏ lại ôtô tại tỉnh Suphan Buri rồi di chuyển bằng xe khách lên phía bắc.

Lệnh bắt giữ với cáo buộc giết người đã được tòa án tỉnh Nonthaburi ban hành. Nghi phạm bị bắt tại một khách sạn ở Chiang Mai khi đang lưu trú trong phòng riêng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một cuốn nhật ký được cho là của nghi phạm, trong đó có nội dung đề cập việc lo sợ bị tấn công và nhờ chăm sóc thú cưng cùng tài sản cá nhân.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm. Ảnh: Khaosod

Hiện động cơ vụ án chưa được công bố, cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ tại tỉnh Yasothon theo nghi thức tôn giáo.