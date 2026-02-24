6 thức uống hỗ trợ giảm cân, siết dáng sau Tết

Trà xanh giúp kích hoạt đốt mỡ

EGCG trong trà xanh giúp tăng tốc độ chuyển hóa, đốt cháy mỡ thừa.

Sau Tết, cơ thể thường rơi vào trạng thái dư thừa năng lượng do ăn nhiều tinh bột tinh chế, bánh kẹo và rượu bia. Trà xanh được xem là thức uống phục hồi chuyển hóa hiệu quả nhờ chứa catechin, đặc biệt là EGCG.

Các nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy catechin giúp tăng tiêu hao năng lượng và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo khi cơ thể nghỉ ngơi lẫn khi vận động nhẹ. Bác sĩ dinh dưỡng quốc tế Cynthia Sass nhận định uống trà xanh mỗi ngày hỗ trợ giảm mỡ bụng vì hoạt chất này kích hoạt enzyme giải phóng axit béo từ mô mỡ.

Uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều là phù hợp nhất. Không nên uống khi đói hoặc quá sát giờ ngủ vì caffeine nhẹ trong trà có thể gây cồn ruột hoặc khó ngủ.

Nước ấm chanh hỗ trợ tiêu hóa và giảm giữ nước

Sau nhiều ngày ăn mặn, cơ thể dễ giữ nước, gây cảm giác tăng cân nhanh. Nước ấm pha chanh giúp cải thiện điều này. Theo Cleveland Clinic, vitamin C và acid citric trong chanh kích thích tiết dịch vị, tăng nhu động ruột và hỗ trợ gan chuyển hóa chất béo tốt hơn. Ngoài ra, uống nước ấm ngay sau khi thức dậy giúp bù nước sau một đêm dài, giảm cảm giác thèm ăn giả do mất nước.

Thức uống này không trực tiếp làm tan mỡ nhưng giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giảm tích mỡ. Người có dạ dày nhạy cảm nên pha loãng và uống sau vài ngụm nước lọc.

Cà phê đen tăng chuyển hóa năng lượng

Caffeine là một trong những chất kích thích chuyển hóa được nghiên cứu nhiều nhất. Nó làm tăng adrenaline, giúp cơ thể huy động chất béo làm nhiên liệu.

Theo Trường Y Harvard, caffeine có thể tăng tỷ lệ trao đổi chất tạm thời từ 3-11%. Bác sĩ thể thao người Mỹ Mike Roussell cho biết uống cà phê đen trước khi tập 30 phút giúp tăng hiệu suất vận động và lượng mỡ bị đốt cháy, tăng hiệu quả giảm cân.

Quan trọng là không thêm đường, sữa đặc hoặc kem béo. Những thành phần này có thể khiến một ly cà phê trở thành món tráng miệng giàu năng lượng.

Nước gừng giảm đầy bụng và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần

Gingerol trong gừng giúp sinh nhiệt, tăng khả năng đốt cháy năng lượng, hỗ trợ giảm cân.

Gừng chứa gingerol, hợp chất có khả năng sinh nhiệt nhẹ, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng cao hơn.

Nghiên cứu đăng trên Metabolism Journal cho thấy uống nước gừng làm tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào bữa kế tiếp. Gừng còn thúc đẩy làm rỗng dạ dày nhanh hơn, giảm tình trạng chướng bụng thường gặp sau những bữa ăn giàu đạm và dầu mỡ ngày Tết.

Uống sau bữa ăn hoặc buổi tối sớm giúp cơ thể nhẹ bụng, ngủ sâu hơn.

Trà bạc hà giúp giảm thèm ngọt

Một trong những khó khăn sau Tết là cơn thèm bánh kẹo kéo dài. Hương bạc hà có tác động trực tiếp lên trung tâm cảm giác thèm ăn trong não.

Nghiên cứu của Wheeling Jesuit University cho thấy người ngửi mùi bạc hà thường xuyên tiêu thụ ít calo hơn mỗi ngày. Tinh dầu menthol cũng giúp thư giãn cơ trơn ruột, giảm đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng trà bạc hà sau bữa tối thay đồ ngọt để cắt cơn thèm ăn khuya.

Nước đậu đen rang hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đậu đen giàu chất xơ hòa tan và polyphenol. Những chất này giúp làm chậm hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tăng insulin sau ăn, yếu tố liên quan trực tiếp đến tích mỡ.

Theo Journal of Nutrition, chế độ ăn giàu đậu và các loại hạt giúp giảm mỡ nội tạng tốt hơn so với chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế. Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Yuko Horiguchi cho biết nước đậu đen rang còn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp cải thiện trao đổi chất.

Nên uống không đường, không thêm mật ong và dùng vào ban ngày để đạt hiệu quả kiểm soát cân nặng tốt nhất.

Việc giảm cân sau Tết không phụ thuộc vào một loại đồ uống riêng lẻ mà nằm ở thói quen tổng thể. Kết hợp uống đủ nước, ngủ đúng giờ và quay lại vận động nhẹ sẽ giúp cơ thể nhanh chóng rời trạng thái tích trữ năng lượng và trở về nhịp sinh học ổn định.