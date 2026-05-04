Hoa hậu Việt Nam trở lại sau một năm

Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với sự kiện họp báo công bố được tổ chức ở Hà Nội ngày 5/5. Cuộc thi trở lại chỉ sau gần một năm đăng quang của Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Sau thành công của mùa giải 2024, Hoa Hậu Việt Nam - cuộc thi sắc đẹp lâu đời và mang tính biểu tượng quay trở lại, mang theo kỳ vọng từ công chúng và giới chuyên môn.

Không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc, Hoa Hậu Việt Nam từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực của vẻ đẹp Việt. Sự khắt khe trong tiêu chí tuyển chọn, từ ngoại hình, tri thức đến nhân cách, đã tạo nên giá trị khác biệt và uy tín bền vững qua nhiều thế hệ.

Chính điều đó khiến mỗi danh hiệu Hoa hậu Việt Nam được trao không chỉ là một chiếc vương miện, mà còn là sự công nhận xứng đáng cho một hành trình nỗ lực toàn diện.

Trong bối cảnh thị trường sắc đẹp ngày càng đa dạng và cạnh tranh, sự trở lại của Hoa Hậu Việt Nam 2026 không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối di sản, mà còn là lời khẳng định về những giá trị cốt lõi đó là sự chuẩn mực, bản lĩnh và chiều sâu.

Hoa hậu Việt Nam tiếp tục là nơi những gương mặt xứng đáng nhất được tìm thấy, không chỉ để tỏa sáng, mà còn đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền hương sắc

Hoa hậu Việt Nam 2026 có chủ đề Miền hương sắc.

Tiếp nối chủ đề Rạng rỡ Việt Nam của Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với chủ đề Miền hương sắc, đánh dấu những bước chuyển mình của cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất quốc gia.

Miền hương sắc mở rộng cách nhìn về vẻ đẹp Việt Nam trong bối cảnh mới. Đó là vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ bản sắc văn hóa, được củng cố bởi tri thức và được thể hiện thông qua khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Nói cách khác, đó là vẻ đẹp có chiều sâu, có trách nhiệm và có sức lan tỏa.

Từ mùa giải đầu tiên đến nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn hướng tới việc tôn vinh một vẻ đẹp toàn diện, nơi nhan sắc phải đi cùng với trí tuệ, văn hóa và ý thức trách nhiệm cống hiến với cộng đồng.

Trải qua 20 mùa giải, Hoa hậu Việt Nam không chạy theo những thay đổi mang tính nhất thời mà kiên trì với việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Đó chính là điều làm nên sự đặc biệt, cũng là giá trị không thể thay thế của Hoa hậu Việt Nam.

Trong bối cảnh sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ của đất nước, Hoa hậu Việt Nam cũng có những bước chuyển mình. Chất lượng thí sinh qua từng năm ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Thế hệ thí sinh mới của Hoa hậu Việt Nam những năm gần đây đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Hầu hết thí sinh đều là sinh viên đến từ các trường đại học lớn trên cả nước, được đào tạo bài bản, có khả năng ngoại ngữ, có tư duy hội nhập và hiểu biết xã hội.

Cùng với chủ đề ấn tượng, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại mang đến những đổi mới trong cách thức tổ chức và một địa điểm đăng cai hoàn toàn mới. Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội với sự tham gia của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng nhiều hoa hậu, á hậu, khách mời... hứa hẹn mang tới nhiều thông tin được khán giả yêu sắc đẹp chờ đón. Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân – Đại sứ Truyền thông và Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo.