Quá khứ "dát hàng hiệu" gây bất ngờ của nữ chính Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay bất ngờ gây sốt, giúp tên tuổi của dàn diễn viên chính thăng hạng. Nữ chính Tam Triều Dâng "được lòng" khán giả nhờ hình tượng trong phim - ngoài đời có nhiều điểm tương đồng. Cả hộ lý Thanh Tâm lẫn diễn viên Tam Triều Dâng đều ghi điểm ở kỹ năng đối đáp khéo léo, tạo hình đậm chất "bạn gái nhà bên".

Thế nhưng, có nhiều điều thú vị về hành trình thời trang của nữ chính Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay khiến khán giả bất ngờ. Thoạt nhìn, gu ăn mặc đời thường của Tam Triều Dâng đi theo hướng minimalism (tối giản). Trang phục dạo phố của nữ diễn viên thường chỉ xoay quanh những món đồ cơ bản, ít họa tiết. Tương tự "nàng Lọ Lem" trong phim, Tam Triều Dâng ăn diện kín đáo, ưu tiên tính ứng dụng cho diện mạo hàng ngày.

Tuy nhiên, khi "soi kỹ" những tạo hình đời thường của Tam Triều Dâng, fan nhận ra chi tiết đáng chú ý. Tưởng như giản dị, outfit dạo phố của nữ diễn viên hóa ra lại được hoàn thiện bằng loạt phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ.

Một số mẫu trang sức được cô lăng xê thời gian gần đây gồm đồng hồ Hermès Heure H giá hơn 80 triệu đồng, dây chuyền Tiffany & Co. làm bằng vàng trắng 18K (61 triệu đồng), vòng tay Hermès (20 triệu đồng). Đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ được cho là mẫu Big Bang One Click Steel Diamonds của Hublot có mức giá gần nửa tỷ đồng, được mỹ nhân ưa chuộng nhất.

Một bài đăng trên Threads về chủ đề này hút tới gần 200K lượt xem. Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi gu thời trang mang đậm tinh thần quiet luxury (sang trọng thầm lặng) của nữ diễn viên.

Dù sở hữu loạt túi xách hàng hiệu đắt đỏ như Lady D-Joy, Lady Dior, Louis Vuitton Capucines BB... Tam Triều Dâng ghi điểm nhờ cách chọn thiết kế trơn màu, tiết chế, giúp tổng thể giữ vững sự thanh lịch.

Thế nhưng cũng ít ai biết được rằng, trước khi định vị hình ảnh sang trọng, tinh tế như hiện tại, Tam Triều Dâng cũng đã có một hành trình thời trang đầy táo bạo. Ở giai đoạn từ năm 2018 tới khoảng năm 2024, sao nữ chọn nhiều phong cách từ cá tính, năng động tới quyến rũ.

Mỹ nhân 9X "phủ hàng hiệu" mỗi khi dạo phố. Các dòng it bag thịnh hành, mới ra mắt ở thời điểm đó như J'adior Dior (hơn 60 triệu đồng), MCM dập vân cá sấu chuyển sắc hay Louis Vuitton New Wave (hơn 60 triệu đồng) đều được sao nữ sở hữu.

Ở tuổi 22, Tam Triều Dâng theo đuổi phong cách trang điểm sắc sảo, tạo điểm nhấn với loạt phụ kiện to bản, trang phục màu sắc nổi bật. Nữ diễn viên chăm cập nhật các khoảnh khắc tập luyện thể dục, diện đồ bơi phóng khoáng. Đây cũng là thời điểm Tam Triều Dâng không ngại thể hiện cá tính thời trang mạnh mẽ, khác biệt đáng kể so với hình ảnh kín đáo như hiện tại.