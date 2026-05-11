Hoa hậu là mẹ đơn thân khoe body đẹp 'mướt mắt' ở tuổi trung niên

Mới đây, Giáng My đăng tải loạt ảnh cô diện bikini tạo dáng bên hồ bơi. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Ở tuổi U60, Giáng My vẫn giữ được vóc dáng đẹp, thân hình săn chắc. Bộ đồ bơi 2 mảnh giúp người đẹp phô diễn tối đa những đường cong gợi cảm.

Hình thể đẹp, gương mặt trắng mịn không tỳ vết khiến Giáng My trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi thực.

Ở tuổi trung niên, vóc dáng của nàng hậu vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những lần diện bikini, cô tự tin khoe đường cong "mướt mắt", làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Giáng My nằm ở lối sống khoa học. Cô chú trọng ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn và giữ tinh thần tích cực mỗi ngày.

Là người kín tiếng về đời tư, Giáng My chỉ chia sẻ những khoảnh khắc an nhàn, tự tại của bản thân.

Năm 21 tuổi, Giáng My đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng. Đến nay, người đẹp vẫn là đương kim hoa hậu vì cuộc thi này chỉ tổ chức 1 lần duy nhất.

Sau khi đăng quang, Giáng My tích cực tham gia các hoạt động showbiz. Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim: Người đẹp đêm trăng, Yêu nàng hoa hậu, Hoa hậu mồ côi,…

Trong thập niên 1990, nàng hậu được xem là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám. Nhan sắc thanh tú, đậm chất Á Đông giúp cô trở thành biểu tượng sắc đẹp của một thời.

Không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc, Giáng My còn gây chú ý với cuộc sống giàu có. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã được biết đến với phong cách sống sang trọng, sở hữu nhiều tài sản giá trị.

Hiện là mẹ đơn thân, Giáng My chọn cuộc sống bình yên, tận hưởng thành quả sau nhiều năm nỗ lực. Sau hơn ba thập kỷ, cô vẫn là biểu tượng nhan sắc hiếm có của Vbiz, giữ trọn sức hút của một hoa hậu đình đám.