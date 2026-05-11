Người đẹp 25 tuổi kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới

Người đẹp Kanteera Techaphattanakul đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2026 trong đêm chung kết được tổ chức ngày 10/5. Cô đã vượt qua 23 thí sinh để giành vương miện. Người đẹp trở thành đối thủ của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8.

Trong đêm chung kết, Kanteera Techaphattanakul được đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata trao vương miện. Trở thành người kế nhiệm của Opal Suchata, Kanteera Techaphattanakul gặp nhiều áp lực trong việc nối tiếp thành tích ấn tượng của đàn chị.

Kanteera Techaphattanakul, hay còn gọi là Namphung, năm nay 25 tuổi, là kỹ thuật viên xét nghiệm y khoa. Cô đã tốt nghiệp Chiang Mai University, đồng thời từng theo học thêm ngành Hành chính công.

Lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của bản thân khi từng là trẻ em không quốc tịch, cô đã sáng lập dự án Dare Your Dream Project, nhằm mở rộng cơ hội giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên không quốc tịch tại Thái Lan.

Dự án của cô hỗ trợ học bổng, kỹ năng sống và định hướng phát triển lâu dài, với mục tiêu giảm bất bình đẳng và giúp những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng tương lai ổn định hơn.

Namphung đã nhận được nhiều giải thưởng quốc gia về học thuật và lãnh đạo.

Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng tham gia Miss Universe Thailand 2023 và lọt vào top 20 trước khi giành danh hiệu Miss Chiang Mai 2026.

Trước đó, Kanteera Techaphattanakul cũng từng tìm đường đến với Miss Grand Thailand nhưng dừng chân ở vị trí á hậu của một cuộc thi cấp tỉnh.

Mặc dù có profile ấn tượng, tân Hoa hậu Thế giới Thái Lan vẫn bị đặt lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm là đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều ý kiến cho rằng Kanteera Techaphattanakul có sắc vóc kém ấn tượng so với Opal Suchata."Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng không thể so với Opal", "Nhan sắc này bình thường quá", "Profile ấn tượng hơn nhan sắc"... khán giả bình luận.

Những so sánh của công chúng được xem là áp lực với Kanteera Techaphattanakul trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Thế giới 2026. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng nên cho Kanteera Techaphattanakul thời gian để hoàn thiện bản thân trước khi đưa ra nhận xét khắt khe.

Miss World Thailand - Hoa Hậu Thế giới Thái Lan 2026 do công ty TPN Global tổ chức. Năm 2025, TPN Global cử Opal Suchata tham dự Hoa hậu Thế giới và đăng quang ngôi vị cao nhất. Opal Suchata làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên giành ngôi Miss World. Chiến thắng của cô cũng góp phần củng cố danh tiếng của TPN Global.

Tuy nhiên, công tác tổ chức cuộc thi Miss World Thailand 2026 của TPN Global gặp nhiều vấn đề. Ngay trước chung kết, 7 thí sinh đã đồng loạt bỏ thi, làm dấy lên vấn đề vốn đã được thảo luận sôi nổi gần đây đó là sự thiếu hụt về cơ sở vật chất từ phía TPN Global.

Theo các thông tin, nhu cầu cơ bản của các thí sinh trong giai đoạn tập trung như địa điểm lưu trú, chuyên gia trang điểm và hỗ trợ trang phục đều không được ban tổ chức cung cấp.

Tân Hoa hậu Thế giới Thái Lan còn khoảng 3 tháng chuẩn bị trước khi sang Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại TPHCM. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.