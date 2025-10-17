Bí quyết trẻ mãi không già của nữ doanh nhân Nhật 90 tuổi

Bà Yoshikawa Sachie duy trì sức khỏe tốt, làm việc mỗi ngày dù đã bước sang tuổi 90.

Bà Yoshikawa Sachie, chủ tịch công ty bất động sản và nhà hàng nổi tiếng tại Nagoya, hiện vẫn điều hành doanh nghiệp, tham gia các chương trình truyền hình và tự lái xe đi làm mỗi ngày. Trong các bài phỏng vấn trên Toyo Keizai và JPrime, bà cho biết mục tiêu là sống đến 120 tuổi với cơ thể và tinh thần trẻ trung như tuổi đôi mươi. Bí quyết của bà nằm ở các thói quen đơn giản hàng ngày.

Đầu tiên, bà Yoshikawa duy trì thói quen uống canh dashi, nước dùng chiết xuất từ cá ngừ bào và tảo kombu, mỗi ngày. Loại nước này cung cấp amino acid và khoáng chất, giúp phục hồi năng lượng và hỗ trợ tế bào. Khi cảm thấy đói, bà chọn rong biển nori hoặc mơ muối umeboshi thay vì đồ ngọt. "Đó là nguồn năng lượng tự nhiên giúp cơ thể luôn tỉnh táo", bà nói. Thực đơn đơn giản, ít chất béo và giàu chất xơ là nền tảng giúp bà duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và làn da sáng mịn.

Bà Yoshikawa uống canh dashi hàng ngày.

Không đến phòng gym, bà Yoshikawa áp dụng triết lý "nagara undō" - vận động trong lúc làm việc. Bà thường giãn cơ khi nấu ăn, vươn tay trong lúc gọi điện, đi bộ 30 phút mỗi ngày và hét to khi đi dạo để giải tỏa năng lượng. Theo bà, vận động kết hợp cảm xúc giúp kích hoạt hormone hạnh phúc và duy trì lưu thông máu. "Nếu ngồi yên, tuổi tác sẽ đuổi kịp bạn", bà nói trong một buổi phỏng vấn trên JPrime.

Bà Yoshikawa cho rằng lão hóa không chỉ diễn ra trên da mà bắt đầu từ bên trong. Sau tuổi mãn kinh, bà chú trọng chăm sóc vùng kín, bổ sung vitamin A, B2 và uống đủ nước để duy trì độ ẩm, cân bằng vi khuẩn có lợi. Bà coi đây là phần quan trọng trong việc "trẻ hóa toàn thân", bởi sức khỏe nội tiết ảnh hưởng trực tiếp đến da, tóc và tinh thần. Truyền thông Nhật gọi đây là "bí mật thầm lặng" giúp nữ doanh nhân duy trì sự tươi tắn dù đã 90 tuổi.

Yoshikawa tin rằng tuổi tác chỉ là con số. Mỗi ngày, bà tự nhủ "hôm nay là thời điểm đẹp nhất của mình" và luôn giữ ngoại hình chỉn chu. Trong nhà bà có nhiều gương để "kiểm tra bản thân", giúp duy trì ý thức chăm sóc diện mạo. "Khi bạn yêu bản thân, cơ thể sẽ đáp lại bằng sức sống", bà nói. Chính thái độ lạc quan, tinh thần làm việc và thói quen tự quan sát đã giúp Yoshikawa trở thành hình mẫu lão hóa ngược tại Nhật.