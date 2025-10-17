Bị bạn trai chê xấu, cô gái sửa nhan sắc 400 lần

Trong tập phát sóng ngày 13/10 của chương trình It's Okay to Be a Martian trên đài tvN, Gilliwon giới thiệu mình là "người được tu sửa toàn thân" vì đã chỉnh từ đầu đến chân với hơn 400 ca phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ, chi phí hơn 300 nghìn USD (khoảng 8 tỷ đồng).

Gilliwon tiết lộ cô can thiệp nhiều vùng bao gồm mắt, mũi, môi, nhân trung, cằm, tai, nâng thái dương, tiêm chất làm đầy vai, cấy mỡ trán, hút mỡ... "Ngay cả răng của tôi cũng không phải là thật, tôi đã dán sứ và niềng răng. Tôi đã làm mọi thứ trừ ngực", Gilliwon nói.

Ám ảnh với lời chê bài của bạn trai cũ, Gilliwon đã chi số tiền lớn, trải qua hàng trăm ca trùng tu nhan sắc.

Chương trình cũng chiếu lại cảnh cô gái người Hàn đến phòng khám để hút mỡ nhưng được bác sĩ can ngăn: "Không còn gì để làm nữa đâu, đừng quá tham lam, hãy giữ gìn những gì bạn đang có đi". Gilliwon thậm chí còn không cần đến gây mê trong những ca chỉnh sửa nhan sắc gần đây vì cô đã quá quen với các cơn đau.

Cùng với việc nhờ cậy "dao kéo" để có nhan sắc như ý muốn, Gilliwon còn áp dụng chế độ ăn đặc biệt để giữ dáng. "Tôi không ăn cơm 10 năm rồi, đã quá quen với việc không ăn cơm. Trái cây là thực phẩm chính của tôi, và sẽ ăn protein khi đói", Gilliwon tiết lộ. Trong căn bếp của cô, các giá để đồ cũng được lấp đầy bởi thực phẩm bổ sung và thuốc kháng sinh.

Nói về lý do phẫu thuật thẩm mỹ, cô cho biết điều này bắt nguồn từ lời chê bai ngoại hình của bạn trai cũ. "Suốt những năm 27-30 tuổi, tôi luôn thấy tự ti vì bị người khác chê, điều này đã thúc đẩy tôi thay đổi bản thân", cô gái người Hàn cho biết. Trải qua hơn 400 lần chỉnh sửa gương mặt, cơ thể, song Gilliwon không "hối hận về bất kỳ ca phẫu thuật nào".

Gilliwon khẳng định thấy mình xinh đẹp, có giá trị và yêu bản thân.