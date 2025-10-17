Á hậu Quỳnh Châu và chồng hôn say đắm trong ảnh cưới

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 cùng vị hôn phu chia sẻ loạt ảnh cưới trước thềm hôn lễ. Bộ ảnh được chụp tại Đà Lạt - quê hương cô dâu và cũng là nơi chú rể đang sinh sống, làm việc.

Bộ ảnh nhận nhiều lời khen nhờ phong cách tinh tế, không phô trương nhưng vẫn ấn tượng. Quỳnh Châu diện váy cưới do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện, với phần tà xòe rộng và khăn voan trùm dài. Cặp đôi hướng đến sự tối giản, tự nhiên, lấy cảm xúc của cô dâu chú rể làm điểm nhấn.

Gam màu chủ đạo là tông ấm, gợi cảm giác lãng mạn giữa khung cảnh Đà Lạt. Trong suốt quá trình chụp, Quỳnh Châu luôn tươi tắn, rạng rỡ, trong khi Phát Nguyễn thể hiện sự điềm đạm, quan tâm bạn đời bằng những cử chỉ nhỏ.

"Tôi nghĩ ảnh cưới là một phần kỷ niệm. Cả hai phải thật vui vẻ, hạnh phúc, nên chúng tôi cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ hay áp lực", Quỳnh Châu nói.

Buổi chụp diễn ra giữa thời điểm thời tiết Đà Lạt thất thường do ảnh hưởng bão. Sau nhiều ngày mưa kéo dài, khi êkíp bắt đầu ra ngoại cảnh, trời bất ngờ hửng nắng. Bộ ảnh được thực hiện nhanh chóng để tranh thủ khoảnh khắc hiếm hoi này. Cô dâu chú rể xem đó là 'điềm lành' cho hành trình mới.

Giải thích lý do chọn Đà Lạt làm bối cảnh chụp, Quỳnh Châu cho biết đây là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm chung. Thành phố này là quê hương của cô, đồng thời là nơi Phát Nguyễn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.

Sau bộ ảnh, hôn lễ của Quỳnh Châu và Phát Nguyễn dự kiến diễn ra ngày 26/10. Người đẹp từng chia sẻ, họ bén duyên từ năm 2020, xây dựng mối quan hệ trên nền tảng yêu thương và tôn trọng. Cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm, chỉ công khai khi sẵn sàng bước vào giai đoạn mới.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, từng tham gia Project Runway và Vietnam’s Next Top Model 2014. Cô vào top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015, đoạt Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, hiện hoạt động với vai trò người mẫu, MC và diễn viên.

Doanh nhân Phát Nguyễn, sinh năm 1989, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt