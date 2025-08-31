Bác sĩ Nhật chỉ hai quy tắc giảm cân không cần tập luyện nhiều

Ông Akaishi chỉ ra rằng ruột không chỉ chịu trách nhiệm tiêu hóa và hấp thụ, chúng còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, miễn dịch, và quyết định đến việc tăng - giảm cân của bạn. Ăn đúng thực phẩm có thể cải thiện tiêu hóa, hấp thụ, tăng cường trao đổi chất và giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Ông nói: "Trên thực tế, nhiều người đã giảm cân thành công nhờ áp dụng phương pháp kích hoạt đường ruột, thậm chí còn thấy tình trạng táo bón và các vấn đề về da được cải thiện", chuyên gia nói.

Chuyên gia người Nhật khẳng định chìa khóa của việc kiểm soát cân nặng nằm ở sức khỏe đường ruột.

Bổ sung lợi khuẩn

Ruột là nơi cư trú của hàng ngàn loài vi khuẩn đường ruột. Những vi khuẩn này cùng nhau tạo nên hệ vi khuẩn đường ruột. Sự cân bằng lành mạnh giữa vi khuẩn có lợi và có hại sẽ cải thiện chức năng đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và làm trơn tru nhu động ruột, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Để duy trì hệ vi khuẩn đường ruột cân bằng, điều quan trọng nhất là bổ sung men vi sinh hàng ngày. Bên cạnh các loại thực phẩm chức năng có bán trên thị trường, Akaishi khuyên bạn nên bổ sung thêm thực phẩm lên men vào chế độ ăn uống hàng ngày, như: sữa chua, natto, miso, kimchi, thức uống chứa axit lactic,...

Thực phẩm chứa nhiều men vi sinh giúp cải thiện tiêu hóa.

Tôi ăn ít nhất một hộp sữa chua mỗi ngày. Nếu không có sữa chua, tôi sẽ ăn kim chi hoặc miso thay thế", bác sĩ Akaishi nói thay vì bổ sung một lượng lớn một loại men vi sinh, tốt hơn nên bổ sung nhiều loại men vi sinh khác nhau để đa dạng và mang lại lợi ích tốt nhất cho đường ruột. Ông cũng nhắc nhở rằng men vi sinh không tồn tại lâu trong ruột, vì vậy việc bổ sung hàng ngày là cần thiết.

Ăn nhiều thực phẩm có độ dính

Ngoài men vi sinh, ông Akaishi đặc biệt khuyên nên ăn nhiều đồ ăn có kết cấu dính, nhớt như khoai mỡ, đậu bắp, natto, tảo bẹ, rau mồng tơi... Những thành phần này giàu chất xơ hòa tan trong nước, có thể trở thành chất dinh dưỡng cho vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp lợi khuẩn sinh sôi và cải thiện môi trường đường ruột.

Giải đáp thắc mắc: "Mất bao lâu để thấy kết quả từ việc kích hoạt đường ruột?", ông Akaishi nói đây không phải là cách tức thời. Thay vào đó nó tập trung vào việc cải thiện cơ bản tình trạng thể chất về lâu dài. Những tác động đáng chú ý đầu tiên thường là cải thiện tình trạng táo bón và da. Một khi đường ruột được thông thoáng, quá trình trao đổi chất tổng thể cũng sẽ được cải thiện.

Chất xơ hòa tan tạo thành gel trong hệ tiêu hóa, giúp làm mềm phân, hỗ trợ điều hòa đường huyết và cholesterol máu, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi cho đường ruột, tăng cường miễn dịch, và giúp kiểm soát cân nặng.

Về vấn đề thay đổi cân nặng, Akaishi chia sẻ: "Nhiều người thấy mình giảm cân mà không hề hay biết, khoảng 1-2 kg mỗi tháng. Dù tốc độ không nhanh nhưng nhờ sức khỏe đường ruột và quá trình trao đổi chất được cải thiện nên việc giảm cân diễn ra tự nhiên hơn và không dễ tăng cân trở lại".

Cuối cùng, ông nhắc nhở rằng thay vì ăn kiêng một cách mù quáng, tốt hơn là nên tập trung vào việc ăn đúng loại thực phẩm và giữ cho môi trường đường ruột cân bằng để đạt được mục tiêu duy trì vóc dáng lâu dài.