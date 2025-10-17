Từ khi về chung một nhà với Hoa hậu H’Hen Niê, trang cá nhân của Tuấn Khôi "hút" lượng fan lớn với các bài đăng những khoảnh khắc đời thường, giản dị, dưới góc nhìn hài hước. Nhiếp ảnh gia 8X gần đây còn tiết lộ được bà xã khen "cắt tóc đẹp trai quá".

Gần nửa năm sau khi cấy 2.500 nang tóc tự thân, mái tóc của ông xã H’Hen Niê hiện đã mọc đều, dày, che phủ gần như hoàn toàn vùng hói. Mái tóc mới giúp Tuấn Khôi được bạn bè trên Facebook khen phong độ, điển trai, anh cũng không còn phải đội mũ thường xuyên hay cạo trọc như trước.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi được khen phong độ, điển trai hơn nhờ mái tóc mới.

Ông xã H'Hen Niê khoe vùng tóc sau đầu cũng đã mọc đều, dày.

Tuấn Khôi tiết lộ bị rụng tóc từ khoảng 8 năm trước, do đó thường xuyên đội mũ dù rất ngại. Hồi đầu tháng 5, nhiếp ảnh gia 8X quyết định cấy tóc để thêm tự tin, coi đây là "hành trình ước mơ".

Phương pháp y khoa này đòi hỏi phải chiết tách các nang tóc khỏe mạnh tự thân, sau đó cấy sang vị trí tóc mọc thưa thớt nhằm phân bổ lại lượng tóc trên đầu. Các vùng hói của Tuấn Khôi tập trung ở trán, đỉnh đầu nên các nang tóc chủ yếu được cấy tại khu vực này.

Tuấn Khôi tiết lộ lý do dở khóc, dở cười khiến trước đây anh thường xuyên đội mũ.

Nguyễn Tuấn Khôi sinh năm 1989, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia sự kiện giới showbiz trước khi kết hôn. H'Hen Niê sinh năm 1992, người dân tộc Ê-đê ở Đắk Lắk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và vào top 5 Miss Universe 2018. Người đẹp từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Cô còn thử sức diễn xuất trong dự án điện ảnh 578: Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết.

H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hồi giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk. Vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đón con gái đầu lòng hôm 20/9, đặt tên tiếng Anh là Harley.

Vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi được khán giả yêu mến nhờ những khoảnh khắc đời thường, hài hước.