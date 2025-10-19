Miss Global Như Vân mặc hở đi chấm thi nhan sắc

Như Vân diện đầm dạ hội ren xuyên thấu kiểu corset tôn vòng một đi chấm thi chung kết Miss & Mister Celebrity Vietnam 2025.

Miss Global 2025 cho biết cô vừa về nước sau chuyến công tác ở Anh và hào hứng khi được mời ngồi ghế nóng cuộc thi nhan sắc tổ chức tại TP HCM.

Như Vân khoe ngực đầy sexy cùng sắc vóc quyến rũ ở tuổi 34, sau hai lần sinh nở. Hoa hậu 9X được nhiều khán giả yêu thích nhờ vẻ đẹp hiện đại, hơi hướng Tây phương.

Miss Global 2025 rạng rỡ sải bước catwalk trên sân khấu chung kết Hoa hậu và Nam vương Siêu sao Việt Nam.

Như Vân cùng một số thành viên ban tổ chức lên trao vương miện Miss Celebrity Vietnam 2025 cho người đẹp Trần Trân Mỹ Linh, sinh năm 1998, quê TP HCM.

Giải Mister Celebrity Vietnam 2025 (giữa) thuộc về 'mỹ nam' Nguyễn Đình Tuấn Kiệt, sinh năm 1998, cao 1,82 m, quê Hà Tĩnh.

Miss Celebrity Vietnam 2024 Trương Thùy Trang trình diễn màn 'final walk' đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, trao lại trọng trách cho người kế nhiệm Trần Trân Mỹ Linh.

Hoa hậu Mỹ Linh và Nam vương Tuấn Kiệt được đánh giá thể hiện xuất sắc ở các vòng thi trình diễn trang phục văn hóa thổ cẩm, trang phục đi biển, đồ dạ hội và ứng xử trong đêm chung kết, giành chiến thắng thuyết phục.

Mỹ Linh tốt nghiệp Đại học RMIT Vietnam, hiện công tác tại VTV9 thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam ở TP HCM. Tuấn Kiệt hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 2023.

Miss & Mister Celebrity Vietnam 2025 chụp ảnh kỷ niệm với các á hậu, á vương trong đêm chung kết.