Phong tỏa tài khoản của ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ

Hãng thông tấn AP đưa tin đơn vị Tình báo Tài chính Mexico - cơ quan chống rửa tiền của quốc gia này - đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của ông Raul Rocha trong khuôn khổ một cuộc điều tra về hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.

AP đã dẫn nguồn từ một quan chức liên bang giấu tên vì ông không được phép bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra.

Doanh nhân người Mexico Raul Rocha - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Nguồn tin từ các công tố viên liên bang Mexico cho biết ông Raul đã bị điều tra từ tháng 11/2024 vì cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức, bao gồm trộm cắp nhiên liệu, buôn bán ma túy và vũ khí. Đầu tháng này, một thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ Rocha, cùng với 12 cá nhân khác có liên quan đến vụ án.

Tin tức về việc tài khoản của ông Rocha bị đóng băng xuất hiện hơn một tuần sau khi tờ báo Mexico Reforma đưa tin ông bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FRG) buộc tội vì cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu giữa Guatemala và Mexico.

FRG tuyên bố rằng các thành viên trong đường dây tội phạm bị cáo buộc của Rocha có mối liên hệ với các chính trị gia và chính quyền ở cả ba cấp để cố tình thực hiện việc buôn bán hydrocarbon, ma túy và buôn bán vũ khí chiến tranh với số lượng lớn.

Ông Raul Rocha đã tham gia chương trình nhân chứng hợp tác của FRG - một tư cách pháp lý liên quan đến việc cung cấp thông tin về hoạt động tội phạm để đổi lấy các lợi ích về mặt tố tụng.

Trước những thông tin tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, ông Raul Rocha và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ không đưa ra bình luận nào khi được phóng viên của tờ People liên hệ để phỏng vấn.

Theo AP, công ty của Rocha - Legacy Holding Group USA - sở hữu 50% cổ phần của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, trong khi số cổ phần còn lại thuộc về JKN Global Group Public Co. Ltd. - công ty do nữ tỷ phú Thái Lan Anne Jakrajutatip làm chủ.

Trước đó, lệnh bắt giữ Anne Jakrajutatip cũng đã được ban hành sau khi bà không ra hầu tòa và không thông báo cho tòa án về sự vắng mặt của mình. Bà Anne Jakrajutatip được cho là đã bỏ trốn sang Mexico.

Với việc hai chủ sở hữu đều bị truy tố và bắt giữ, tương lai của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ngày càng mờ mịt. Kịch bản về việc cuộc thi đổi chủ liên tục được công chúng thảo luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Trong bối cảnh đó, công ty TCG Social Media Group có trụ sở ở Thái Lan đã tổ chức họp báo hôm 3/12, công bố chi 3,5 tỷ bath (khoảng 110 triệu USD) để đề nghị mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Ông JT.Wong - nhà sáng lập kiêm CEO của TCG Social Media Group - đã đưa ra hạn chót cho lời đề nghị hợp tác này là ngày 31/12/2025. Nếu đến ngày này, phía JKN không phản hồi, lời đề nghị sẽ bị rút lại.

Trước lời đề nghị này, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã ra thông cáo báo chí, khẳng định không có thỏa thuận, hợp đồng, mua bán cổ phần, chuyển nhượng quyền hoặc đàm phán nào đang diễn ra với TCG Social Media Group liên quan đến việc bán hoặc mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.