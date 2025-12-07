Rụng tóc kéo dài do sức khỏe đường ruột kém và cách khắc phục

Tiến sĩ da liễu kiêm dinh dưỡng ứng dụng Bridget Bowler (Mỹ) cho biết ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy đường ruột quyết định sức mạnh của sợi tóc. Khi hệ vi sinh mất cân bằng, ruột không hấp thu đủ protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B, khiến nang tóc suy yếu và bước vào giai đoạn rụng sớm. Bà nhận định: "Nếu chỉ chăm sóc tóc bên ngoài mà bỏ qua đường ruột, hiệu quả sẽ rất hạn chế". Bowler khuyến nghị duy trì thực phẩm lên men, chất xơ hòa tan và giảm stress để ổn định trục ruột - da - tóc.

Rụng tóc kéo dài do sức khỏe đường ruột kém khiến tóc mỏng dần, có thể tạo thành các mảng hói trên da đầu.

Dấu hiệu nhận biết rụng tóc liên quan đến đường ruột

- Tóc rụng kéo dài kèm đầy hơi, khó tiêu, rối loạn đại tiện, dị ứng thực phẩm.

- Tóc mỏng dần nhưng xét nghiệm tổng quát không phát hiện nguyên nhân nội tiết hoặc tuyến giáp.

- Dễ rụng tóc theo mảng khi hệ tiêu hóa bùng viêm, stress hoặc ăn uống thất thường.

Cách khắc phục rụng tóc từ đường ruột

Tăng cường lợi khuẩn (probiotic) và chất xơ (prebiotic)

Sữa chua lên men, kefir, kimchi, kombucha, và các loại rau củ giàu chất xơ hòa tan như chuối, yến mạch, khoai lang, măng tây giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh khỏe mạnh. Lợi khuẩn ổn định sẽ hỗ trợ hấp thu vi chất tốt hơn và giảm viêm hệ thống, từ đó cải thiện độ chắc khỏe của sợi tóc.

Bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng cho nang tóc

Chú trọng protein, sắt, kẽm, vitamin D, biotin, omega-3 từ trứng, cá béo, hạt chia, bí đỏ, rau xanh đậm và đậu lăng. Nếu rụng tóc kéo dài, bạn nên kiểm tra ferritin (dự trữ sắt), vitamin D và kẽm để quyết định bổ sung phù hợp theo chỉ định bác sĩ.

Hạn chế thực phẩm gây viêm đường ruột

Đường tinh luyện, rượu bia, thức ăn nhanh, các món nhiều dầu chiên lại, sữa động vật nếu bạn không dung nạp lactose... đều có thể khiến ruột khó chịu và làm rụng tóc nặng hơn.

Cải thiện lối sống giảm stress

Căng thẳng là nguyên nhân gây mất cân bằng vi sinh. Ngủ đủ 7-8 giờ, tập nhẹ như đi bộ, yoga, thiền 10 phút mỗi ngày giúp điều hòa trục ruột - não - da, qua đó hỗ trợ mọc tóc.

Chăm sóc da đầu song song với chăm sóc ruột

Ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, tránh sulfate mạnh. Có thể dùng serum kích thích mọc tóc chứa niacinamide, caffeine hoặc peptide để tăng tuần hoàn da đầu trong khi bạn củng cố hệ tiêu hóa.

Nếu rụng tóc kéo dài trên 3 tháng, rụng theo mảng tròn nên gặp bác sĩ để được đánh giá chi tiết.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Nếu tình trạng rụng tóc kéo dài trên 3 tháng, rụng theo mảng tròn, hoặc kèm đau bụng, sụt cân, tiêu hóa rối loạn nặng, bạn nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa và da liễu để được đánh giá viêm ruột, loạn khuẩn hoặc thiếu vi chất.