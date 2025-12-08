Người mẫu cao 1,82 m đăng quang Hoa hậu Pháp

Chung kết Hoa hậu Pháp 2026 đã diễn ra sáng 7/12 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Hinaupoko Deveze đến từ Tahiti, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Chung kết cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên khung giờ vàng của kênh TF1 , thu hút hàng triệu khán giả theo dõi.

Hinaupoko Deveze nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi. Tuy nhiên, việc cô đăng quang vẫn gây bất ngờ. Trước đó, nhiều người dự đoán các người đẹp đại diện vùng Île de France và Nord-Pas-de-Calais sẽ đăng quang.

Hinaupoko Deveze, 23 tuổi, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành Tâm lý học. Hinaupoko là người mẫu chuyên nghiệp, từng xuất hiện trong MV của các rapper nổi tiếng ở Pháp, đồng thời theo đuổi công việc tổ chức du lịch trải nghiệm tại Polynésie. Năm 2020, cô quyết định trở về Tahiti, ban đầu là để nghỉ dưỡng, trước khi định cư ở đó vào ba năm sau. "Tôi là sản phẩm của một câu chuyện giữa Polynesia và miền Nam nước Pháp. Tuổi thơ của tôi được ru ngủ bởi tiếng ve cũng như giai điệu của đàn ukulele", Hinaupoko Deveze chia sẻ.

Năm 2023, bạn bè và gia đình đã động viên Deveze tham gia cuộc thi Hoa hậu Tahiti, và cuối cùng cô đã đăng quang vào năm 2025, trước khi tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

"Tôi rất vinh dự khi được chọn đại diện cho nước Pháp năm nay. Cảm giác phấn chấn vẫn chưa hề giảm, tôi vẫn như đang ở trên mây", tân Hoa hậu Pháp phát biểu tại buổi họp báo sau chung kết.

Khi được hỏi về những giá trị quan trọng nhất ở Pháp, cô đã đề cập đến sự tự do, bình đẳng, bác ái và tôn trọng.

Deveze đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID-19, điều này đã dẫn cô đến quyết định lựa chọn sức khỏe tâm thần làm con đường sự nghiệp của mình.

Giống như những người chiến thắng Hoa hậu Pháp trước đây, Deveze ​​​sẽ nhận được giải thưởng 57.000 euro (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng). Số tiền này tương đương với giải thưởng mà người đẹp Clémence Botino nhận được vào năm 2020 khi đăng quang Hoa hậu Pháp. Deveze cũng nhận được một chiếc xe hơi, chuyến du lịch kéo dài một tuần, máy tính, trang phục...

Bên cạnh những đặc quyền này, Hoa hậu Pháp 2026 còn nhận được mức lương ròng hàng tháng gần 3.000 euro (khoảng hơn 90 triệu đồng).

Trong một cuộc phỏng vấn với L'Express năm 2021, Hoa hậu Pháp 2002 Sylvie Tellier tiết lộ: "Khi đăng quang, chúng tôi kiếm được số tiền tương đương lương của một giám đốc điều hành cấp cao trong một năm".

Trong một năm đương nhiệm, Hoa hậu Pháp 2026 được ở miễn phí tại căn hộ nằm ở trung tâm quận 17 của Paris, gần Khải Hoàn Môn, với giá thuê ước tính khoảng 1.500 euro (hơn 46 triệu đồng) mỗi tháng.

Trong nhiều năm, các tổ chức nữ quyền, bao gồm Osez le féminisme! đã kêu gọi bãi bỏ cuộc thi Hoa hậu Pháp với cáo buộc ban tổ chức "coi phụ nữ như vật thể". Bất chấp những tranh cãi, chung kết Hoa hậu Pháp vẫn là chương trình được xem nhiều nhất ở Pháp. Cuộc thi năm 2016 thu hút 8 triệu khán giả theo dõi, con số này tăng lên 8,3 triệu người vào năm 2020, đến năm 2021 là 10,4 triệu lượt xem. Đêm chung kết Hoa hậu Pháp cũng thường được phát vào khung giờ vàng của TF1 , kênh truyền hình hàng đầu châu Âu.