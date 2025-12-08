3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?

Bùi Thu Thủy (SN 2003)

Bùi Thu Thủy (SN 2003) đến từ Hưng Yên (Thái Bình cũ) là một trong 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Đến với Miss World Vietnam 2025, Thu Thủy mang theo khát vọng được chia sẻ câu chuyện của mình — rằng bất kỳ cô gái nào, dù bắt đầu từ những điều bình dị nhất, vẫn có thể vươn lên và tỏa sáng nếu dám ước mơ, dám bước ra khỏi giới hạn và sống hết mình cho điều mình tin tưởng.

Bùi Thu Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Song song việc học tập tại trường, 10X còn theo đuổi hoạt động nghệ thuật, đảm nhận vai trò mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Thu Thủy cũng từng tham gia vai nữ chính trong MV “Người đơn phương yêu kẻ đơn phương” của ca sĩ Đan Trường.

Hồi giữa năm 2025, Thu Thủy còn gây chú ý khi lọt vào đến chung kết Miss Grand Vietnam. Năm 2023, cô giành ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam (Miss Fitness Supermodel Việt Nam, là đại diện Việt Nam tham dự Miss Tourism World 2024 (Hoa hậu Du lịch Thế giới 2024).

Cô cũng là gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang trong nước.

Đỗ Thùy Linh (SN 2003)

Thêm một cô gái đến từ Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh (SN 2003).

Thùy Linh cho biết quyết định tham gia Miss World Vietnam vì không muốn tuổi trẻ trôi qua trong sự do dự: "Đã có lúc tôi ngần ngại trước chính ước mơ của mình, nhưng quá trình trưởng thành dạy tôi rằng: Chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, ta mới tìm thấy sức mạnh thật sự của bản thân".

"Những trải nghiệm trong quản lý tài chính cá nhân giúp tôi trở nên độc lập và tự tin hơn, và tôi mong được lan toả nguồn năng lượng ấy đến trẻ em, thanh niên và phụ nữ — như một lời nhắc rằng ai cũng xứng đáng làm chủ cuộc sống và tương lai của chính mình", Đỗ Thùy Linh cho biết thêm.

Trải qua vòng sơ khảo và có tên trong Top 50 Miss World Vietnam, người đẹp quê Hưng Yên bày tỏ: "Tuổi trẻ thật đẹp khi ta dám theo đuổi điều mình từng ngần ngại... May mắn lớn nhất của tôi chính là có được sự đồng hành và yêu thương từ mọi người".

Sắc vóc đời thường của thí sinh Đỗ Thùy Linh.

Trần Linh Mai (SN 2004)

Thí sinh Trần Linh Mai 21 tuổi, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), cao 1m75. Tham gia cuộc thi, cô muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn luôn giữ giá trị truyền thống.

Không có nhiều kinh nghiệm showbiz như 2 người đẹp cùng quê Hưng Yên nhưng theo Linh Mai, là một người con của quê lúa – nơi nuôi dưỡng tôi bằng sự mộc mạc, kiên cường và ý chí vươn lên – cô luôn mang trong mình khát vọng vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Khi biết đến Miss World Vietnam 2025, tinh thần “Beauty with a Purpose” đã truyền cho cô nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc tôi bước ra khỏi vùng an toàn để biến ước mơ thành hành động.

"Tôi mong muốn khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu văn hóa và giá trị truyền thống. Tôi tin rằng, bằng sự chân thành và nỗ lực, mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng sống đẹp đến những người xung quanh", Linh Mai chia sẻ.