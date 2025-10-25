Ba kiểu nhuộm khiến phụ nữ trung niên trông già hơn tuổi

Nhuộm ombre

Ombre là kiểu nhuộm chuyển màu từ nhạt sang đậm, sáng sang tối hoặc ngược lại. Từng gây sốt một thời, phong cách này nay đã lỗi mốt, theo chuyên gia tóc Tracey Cunningham. Bà cho rằng phụ nữ trung niên nên tránh kiểu nhuộm hai tông tương phản rõ, vì dễ khiến diện mạo trông rối mắt, kém thanh lịch và làm lộ dấu hiệu tuổi tác.

Tracey Cunnningham là chuyên gia về lĩnh vực nhuộm tóc, thường làm việc với các ngôi sao hàng đầu Hollywood như Jennifer Lopez, Emma Stone, Charlize Theron, Halle Berry,... Cô hiện giữ chức Giám đốc sáng tạo về Màu sắc và Kỹ thuật của thương hiệu Schwarzkopf Professional.

Tracey gợi ý kỹ thuật nhuộm balayage đem lại hiệu ứng chuyển màu mềm mại hơn. Kỹ thuật nhuộm này cũng giúp màu sắc chân tóc và ngọn tóc có sự hài hòa, phần nào che được các sợi tóc bạc - tình trạng phổ biến ở phụ nữ trung niên.

Nhuộm đen

Dù nhuộm tóc đen hoàn toàn có thể che đi tình trạng bạc tóc, song màu quá tối có thể khiến các đường nét trên khuôn mặt trông cứng nhắc và nước da trở nên nhợt nhạt.

Các nhà tạo mẫu tóc cảnh báo rằng màu đen sẫm hấp thụ ánh sáng, làm giảm độ sáng và tạo ra vẻ ngoài có phần nặng nề, thiếu sức sống. Chuyên gia khuyên nên chọn các tone màu như nâu sẫm, nâu chocolate sẽ giúp làm mềm mại các đường nét trên khuôn mặt, tôn da và tạo vẻ tự nhiên hơn.

Nhuộm tóc đen tạo ra sự tương phản rõ rệt, càng khiến các sợi tóc bạc thêm nổi bật. Bên cạnh đó màu nhuộm đen thường có phần kém tự nhiên, khiến tổng thể diện mạo trở nên cứng nhắc.

Nhuộm các gam màu quá sáng

Các gam màu buộc bạn phải tẩy tóc như vàng, cam, hồng, bạch kim, xám khói... vừa làm ảnh hưởng đến độ bóng của tóc vừa khiến nước da của phụ nữ trung niên dễ trở nên nhợt nhạt và lộ rõ các dấu hiệu tuổi tác. Chuyên gia khuyến khích các gam màu trung tính như nâu, đỏ trầm, vừa dễ chăm sóc lại dễ phối trang phục, phù hợp với nhiều dịp.

Chuyên gia khuyên nên chọn các màu nhuộm trung tính nhờ ưu điểm dễ chăm sóc, tạo độ bóng mượt, không lộ tóc bạc đồng thời tạo hiệu ứng bóng bẩy, giúp khắc phục tình trạng tóc mỏng thường gặp ở phụ nữ trung niên.