Ai rồi cũng sẽ già đi nhưng Song Hye Kyo thì trẻ đẹp mãi!

Mới đây, Song Hye Kyo đã có mặt ở một sự kiện của Chaumet tại Hong Kong do cô đang làm gương mặt đại diện toàn cầu. Chỉ diện trang phục màu đen "nguyên cây", kết hợp với nữ trang khổ lớn, makeup nhẹ nhàng theo phong cách quen thuộc nhưng nhan sắc xinh đẹp xuất chúng của của Song Hye Kyo lại nhanh chóng trở thành tâm điểm giữa đám đông.

Song Hye Kyo sở hữu vẻ đẹp trẻ trung ở tuổi 42.

Không chỉ thế, sau khi hình ảnh này được nhiều người đăng tải trên MXH thì loạt khoảnh khắc cũ cách đây 4 năm của cô khi tham dự HongKong Film Awards 2019 cũng được đặt lên bàn cân để so sánh. Không ít khán giả phải trầm trồ vì người đẹp dường như không hề già đi sau 4 năm.

Nhan sắc của Song Hye Kyo hiện tại gần như không có nhiều sự thay đổi so với cách đây 4 năm.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, được biết đến với tư cách là người mẫu rồi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất từ năm 16 tuổi. Năm 2000, bộ phim "Trái tim mùa thu" giúp cho Song Hye Kyo nhanh chóng nổi lên như một ngôi sao hạng A. Cô cũng thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc và giữ được vị thế trên màn ảnh Hàn hơn 20 năm. Tháng 4 vừa qua, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang khi thủ vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim "The Glory" (Vinh quang trong thù hận).

Không sở hữu chiều cao nổi bật, nhưng bù lại, Song Hye Kyo lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đặc biệt là bờ môi dày gợi cảm. Cô trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Hiện tại, khối tài sản của nữ diễn viên được ước tính có trị giá khoảng 20 triệu USD.

Để duy trì thân hình cân đối ở tuổi U45, Song Hye Kyo thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Cô bắt đầu bữa sáng lúc 8h, bữa trưa lúc 12h và bữa tối lúc 18h. Nữ diễn viên chỉ cho phép bản thân được ăn no khoảng 80% nhằm tránh nạp quá nhiều calo so với nhu cầu cơ thể. Bên cạnh đó, cô sử dụng gạo konjac vì chứa ít calories lại giàu chất xơ, no lâu, giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả.

Song Hye Kyo cũng nói "không" với đồ ăn vặt. Thay vào đó, người đẹp 42 tuổi thường xuyên bổ sung trái cây tươi, rau củ ít calories hoặc các loại hạt nhằm xoa dịu cơn đói khi thấy cần thiết phải nạp năng lượng.

